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美超微傳遭甲骨文取消大單 改台廠接手 股價盤前摔逾12%

編譯林文彬／綜合外電
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BlueFin研究公司在最新報告中指出，美超微已丟掉一筆與甲骨文簽署的重要合約。...
BlueFin研究公司在最新報告中指出，美超微已丟掉一筆與甲骨文簽署的重要合約。(路透)

伺服器業者美超微（Super Micro）據傳丟掉一筆與甲骨文（Oracle）簽署的重要合約，拖累股價23日盤前重挫逾12%。

BlueFin研究公司最新報告引述不具名業內消息人士說法指出，甲骨文已取消向美超微採購300至400個輝達（Nvidia）GB300 NVL72機櫃，從每個機櫃價值約350萬美元來看，合約總損失介於11億至14億美元。BlueFin估計，美超微在合約取消前已交付100至200個機櫃。

消息人士暗示，甲骨文取消合約，據信與美超微共同創辦人因走私人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）至中國而被起訴有關。BlueFin指出，緯穎可能已接下這筆機櫃訂單。

BlueFin也表示，在今年稍早完成交付Colossus 2資料中心GB300機櫃後，美超微xAI事業已降溫，B200 GPU庫存過剩也令人感到憂心。美超微股價23日盤前最多大跌12.4%，報25.56美元，甲骨文也跌逾2%。

美超微股價近來表現亮眼，22日收盤上漲2.6%，累計從3月20日低點上漲42%。根據彭博資訊，目前美超微股票獲得六個買進評等，11名分析師建議持有，五名分析師建議賣出。

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