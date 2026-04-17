為母公司SpaceX掛牌暖身…星鏈上季用戶數飆增

星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透

最新報告顯示，全球首富馬斯克 旗下的衛星網路事業星鏈（Starlink），上季的全球活躍用戶數與應用程式（App ）下載量都比去年同期飆增一倍多，為母公司SpaceX 預定今夏掛牌增色。

路透報導，市場調查機構Apptopia 16日表示，第1季星鏈App的全球下載量年增109%至280萬人次。其中，美國下載量激增223%到至創紀錄的120萬人次，成長率遠高於去年第4季的47%。

星鏈的第1季每月活躍用戶數（MAU）也成長一倍多，為連續第四季成長率突破100%。其中，美國活躍用戶數年增近150%，整體活躍用戶數約占37%，顯示星鏈在毛利最高、規模最大的美國市場，持續加速拓展訂戶族群。

不過，拉丁美洲正快速趕上，巴西活躍用戶數年比暴增逾450%，阿根廷也成長150%，兩國活躍用戶總數占比超過22%，遠高於一年前的不到5%。

Apptopia指出，星鏈在新興經濟體的積極定價策略，似乎正迅速把下載者轉化為留存用戶，暴增的採用率也暗示這些市場還在成長的起步階段。

英國是另一亮點，上季下載量躍增81%，活躍用戶數也年增超過一倍。

Apptopia研究副總裁葛蘭特（Tom Grant）指出，美國上季的下載量為歷來單季最佳，拉美的採用率也仍加速攀升，這兩個截然不同的用戶族群同時成長，在高毛利市場再度加速的同時，新市場也持續壯大，更容易為星鏈題材增色。

投資人預期，SpaceX今年稍晚掛牌時，星鏈將成為關鍵支柱，支撐目標估值上看約1.75兆美元。報告估算，星鏈去年營收約114億美元。

其他已開發市場則呈現不同景象，加拿大活躍用戶數連三季持平，仍遠低於2023年中的高峰，德國用戶數也仍不到2025年第2季高峰的50%，反映競爭壓力、或是監管摩擦，雖不致衝擊其全球發展，但凸顯在已開發市場的成長並不一致。

分析師表示，星鏈訂戶能否持續成長至為關鍵，因為公開市場投資人聚焦未來的成長機會，包括SpaceX打算打造低軌資料中心，作為事業的下個成長階段。