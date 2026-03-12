我的頻道

一洲焦點／川普與格林決裂內幕 喬州初選引爆期中選戰

油價飆漲 川普發文辯稱美國將從中受益

經濟迎來「末日四騎士」？史提格里茲：停滯性通膨不遠了

編譯湯淑君／綜合外電
2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲。路透
諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，美伊戰爭已使經濟迎來「末日四騎士」，使美國經濟瀕臨「停滯性通膨」。

史提格里茲指出，這四大衝擊是：油價竄升、糧食價格上漲，經濟景氣向下沉淪，以及情勢陷入一團亂。他說：「負面影響十分明顯。」

現任哥倫比亞大學教授的史提格里茲在2001年摘下諾貝爾經濟桂冠，且長久來立場偏政治光譜左端。他一向不掩飾對川普政府的不滿，11日接受podcast專訪時更痛批美國總統川普對伊朗發動戰爭，意圖顛覆伊朗政權。

史提格里茲說：「一年前，川普總統以變來變去的關稅，朝全球經濟體系投擲一枚手榴彈。現在，他又以這場沒人挑釁就開打的伊朗戰爭，丟出另一枚手榴彈。」

聚焦於這場戰爭的經濟影響，史提格里茲在專訪中評論油價飆上每桶100美元、美國汽油價格一周來暴漲17%、肥料成本因出貨受阻對食物價格的衝擊，以及川普未能充分補足戰略儲油，以致即使現在釋出也於事無補。

史提格里茲說明他最大的顧慮：「隨著關稅和戰爭導致物價上漲，而成長又減速，我們正面臨停滯性通膨（stagflation）風險。」他指出，美國2月非農就業人數減少9.2萬人，即為經濟景氣下滑的明證。

他也拿1973年石油危機與現況比較，指出目前美國經濟尚未從疫後竄升的通膨復元，川普2.0政府祭出關稅又拖慢通膨減緩腳步，如今川普對伊朗開戰，只會進一步助長通膨看升的心理。

史提格里茲擔心的不只是停滯性通膨的威脅，他也認為人工智慧（AI）泡沫很可能已經形成，萬一泡沫爆破，「將會造成嚴重的總體經濟後果」。他擔心的不只是泡沫，也擔心勞工遭 AI取代。他說，若無有效計畫協助勞工轉職，「總體經濟表現不夠好，那麼這些AI公司甚至可能無利可圖」。

川普 諾貝爾 伊朗

