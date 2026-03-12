伊朗揚言續封荷莫茲海峽 道瓊下殺逾500點 台積電ADR挫4%

伊朗戰火持續延燒，美股12日早盤全面下挫，道瓊跌逾500點。路透

美股三大指數12日早盤開低走低，跌幅至今均超過1%，費半更跌逾3%，伊朗 戰爭掀起的油市供給疑慮至今仍無消散跡象，持續推高油價 。

台積電ADR愈跌愈深，目前已跌逾4%。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴12日揚言，將持續封鎖荷莫茲海峽，作為施壓敵人的工具；美國能源部長萊特對CNBC表示，美國海軍尚未準備好護航行經荷莫茲海峽的油輪，但可能在月底前具備這項能力。西德州中級原油期貨盤中跳漲6%至大約93美元；布蘭特原油期貨一度觸及100美元，目前回落至約98美元。

美軍10日在荷莫茲海峽附近擊沉16艘布設水雷的伊朗船隻。保險公司Chubb成為美國政府主導計畫的首席承保人，該計畫將為試圖通過該水道的船隻提供保險。

Vital Knowledge分析師克里薩富利（Adam Crisafulli）表示：「伊朗在波斯灣製造經濟混亂的策略正在奏效。油輪接連遇襲，荷莫茲海峽維持封鎖，推升布蘭特油價逼近每桶100美元。美國與以色列 在軍事上占優勢，伊朗的飛彈與核計畫也可能受挫，但德黑蘭的強硬派政府仍牢牢掌權，而現在的策略似乎是利用石油，把川普進一步推向某種退場方案。」