釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

布蘭特原油再破每桶100美元，即使IEA宣布史上最大規模釋放儲油計畫，市場仍擔憂供應缺口難以填補。（路透）

中東地緣政治風險持續升溫，國際油價 在短暫回落後再度強勢反彈。布蘭特原油周四飆漲逾8%，再度升破每桶100美元；西德州原油也跳漲8.8%至每桶95美元。市場交易員普遍不相信國際能源署（IEA）宣布的史上最大規模戰略儲油釋出，足以抵消中東戰爭引發的大規模供應衝擊。

油價急漲的直接導火線，是中東能源設施與航運遭到攻擊。報導指出，兩艘在伊拉克領海作業的油輪遭襲，導致該國一處關鍵石油 出口碼頭營運緊急中斷，所有船隻被迫撤離。同時，阿曼也從其重要石油出口港撤離所有船舶，凸顯波斯灣能源運輸網絡面臨的安全風險。

隨著荷莫茲海峽幾近封閉，伊拉克成為首批啟動減產的海灣國家之一，科威特與沙烏地阿拉伯也跟進採取類似措施。全球每日原油需求略高於1億桶，而波灣產油國目前已被迫削減約6%的產量，中東國家甚至可能進一步減產。

為穩定市場，IEA周三宣布32個成員國將協調釋出4億桶緊急石油儲備，美國也計畫從戰略石油儲備釋出1.72億桶。不過交易員認為，此舉反而可能釋放危險訊號，顯示IEA也認為戰爭短期內難以結束，而且未來仍需回補庫存，意味即使戰事結束，油價也可能維持高檔。

市場專業人士普遍質疑釋油措施的實際效果。Bannockburn Capital Markets大宗商品董事總經理Darrell Fletcher表示，IEA釋放儲備石油幾乎完全被市場忽視，油價反而持續走高。他指出，此舉甚至可能向市場傳遞錯誤訊號，「他們究竟掌握了什麼我們不知道的資訊？」

Raymond James資深投資策略師Pavel Molchanov也指出，目前油價仍處於「恐慌模式」，價格中包含大量情緒、恐懼與不確定性。他說，關鍵問題在於這4億桶石油需要多久才能真正進入市場。由於戰略儲備分散在各國手中，技術與物流限制可能拖慢釋放速度，估計需要60至90天才能對市場產生實質影響。

此外，美國總統川普 的言論也加劇市場對衝突長期化的預期。川普在肯塔基州一場演講中重申戰爭可能很快結束，但隨即補充說：「我們不想提前撤軍，對吧？我們必須完成任務。」這番說法與伊朗透過地區中間人提出的停火條件形成對立。伊朗表示，停火前提是美國必須保證未來不會再對伊朗發動攻擊，而華府幾乎不可能接受這一條件，進一步削弱市場對戰事短期內結束的期待。

西太平洋銀行大宗商品研究主管Robert Rennie表示，由於敵對行動看不到結束跡象，封鎖區域持續擴大，「布蘭特油價下周可能進入每桶90至110美元的新高區間」。