我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭特原油再破每桶100美元，即使IEA宣布史上最大規模釋放儲油計畫，市場仍擔憂供應缺口難以填補。（路透）
布蘭特原油再破每桶100美元，即使IEA宣布史上最大規模釋放儲油計畫，市場仍擔憂供應缺口難以填補。（路透）

中東地緣政治風險持續升溫，國際油價在短暫回落後再度強勢反彈。布蘭特原油周四飆漲逾8%，再度升破每桶100美元；西德州原油也跳漲8.8%至每桶95美元。市場交易員普遍不相信國際能源署（IEA）宣布的史上最大規模戰略儲油釋出，足以抵消中東戰爭引發的大規模供應衝擊。

油價急漲的直接導火線，是中東能源設施與航運遭到攻擊。報導指出，兩艘在伊拉克領海作業的油輪遭襲，導致該國一處關鍵石油出口碼頭營運緊急中斷，所有船隻被迫撤離。同時，阿曼也從其重要石油出口港撤離所有船舶，凸顯波斯灣能源運輸網絡面臨的安全風險。

隨著荷莫茲海峽幾近封閉，伊拉克成為首批啟動減產的海灣國家之一，科威特與沙烏地阿拉伯也跟進採取類似措施。全球每日原油需求略高於1億桶，而波灣產油國目前已被迫削減約6%的產量，中東國家甚至可能進一步減產。

為穩定市場，IEA周三宣布32個成員國將協調釋出4億桶緊急石油儲備，美國也計畫從戰略石油儲備釋出1.72億桶。不過交易員認為，此舉反而可能釋放危險訊號，顯示IEA也認為戰爭短期內難以結束，而且未來仍需回補庫存，意味即使戰事結束，油價也可能維持高檔。

市場專業人士普遍質疑釋油措施的實際效果。Bannockburn Capital Markets大宗商品董事總經理Darrell Fletcher表示，IEA釋放儲備石油幾乎完全被市場忽視，油價反而持續走高。他指出，此舉甚至可能向市場傳遞錯誤訊號，「他們究竟掌握了什麼我們不知道的資訊？」

Raymond James資深投資策略師Pavel Molchanov也指出，目前油價仍處於「恐慌模式」，價格中包含大量情緒、恐懼與不確定性。他說，關鍵問題在於這4億桶石油需要多久才能真正進入市場。由於戰略儲備分散在各國手中，技術與物流限制可能拖慢釋放速度，估計需要60至90天才能對市場產生實質影響。

此外，美國總統川普的言論也加劇市場對衝突長期化的預期。川普在肯塔基州一場演講中重申戰爭可能很快結束，但隨即補充說：「我們不想提前撤軍，對吧？我們必須完成任務。」這番說法與伊朗透過地區中間人提出的停火條件形成對立。伊朗表示，停火前提是美國必須保證未來不會再對伊朗發動攻擊，而華府幾乎不可能接受這一條件，進一步削弱市場對戰事短期內結束的期待。

西太平洋銀行大宗商品研究主管Robert Rennie表示，由於敵對行動看不到結束跡象，封鎖區域持續擴大，「布蘭特油價下周可能進入每桶90至110美元的新高區間」。

世報陪您半世紀

油價 川普 石油

上一則

美國啟動301調查 青瓦台：將積極與美方協商

下一則

中東衝突推升… 美房貸利率反彈 30年期升至6.19%

延伸閱讀

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光
WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶
油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽
G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18

超人氣

更多 >
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事