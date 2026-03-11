美股早盤／油價重回90美元 指數漲跌互見 甲骨文飆14%

美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。（美聯社）

據傳國際能源署（IEA）提出史上最大規模的石油儲備釋放計畫，不過中東又有三艘船艦遇襲，布蘭特再次站上每桶90美元，美股今（11）日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.22%，史坦普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%，費城半導體指數漲1%。

台積電ADR衝高1.6%。輝達攀升0.9%，該公司將對（AI）雲端服務商Nebius投資20億美元，共同發展建造AI資料中心，Nebius大漲14%。

美國2月消費者物價指數年增2.4%，符合預期。但TradeStation的羅素（David Russell）說，通膨數據帶來一絲安慰，但近來能源價格暴衝，讓這份報告成了「過往遺跡」，投資人和聯準會 （Fed）身處未知領域，從油價與荷莫茲海峽通行狀況尋找線索。

11日有三艘貨船在伊朗 沿岸遇襲，為伊朗戰火爆發以來，攻擊最猛烈的日子之一。與此同時，IEA提議釋出3億-4億桶原油，數量之多前所未見，而且七大工業國組織（G7 ）領袖稍晚將開會討論是否釋出原油。

高盛估計，出口受阻的原油每日達1,540萬桶，IEA提案能抵銷12天的原油運量。不過要是戰火長期持續，價格會繼續居高不下。

BMO資本市場的林金（Ian Lyngen）說：「能源交易者明顯不相信，釋出4億桶的緊急原油儲備，足以抑制近期的能源價格，市場焦點仍在荷莫茲海峽的最新發展。」

甲骨文衝高14%，該公司上季營收和獲利均優於預期，並上調年度營收展望。