黃仁勳：AI基礎建設人類史上最大 數兆美元規模待建

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳 今天發表專文指出，全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠及人工智慧 （AI）工廠，以前所未有的規模興建，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程，「我們目前僅投入了數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。」

黃仁勳今天在官方部落格發表專文，說明他今年在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）首度提出的「5層蛋糕（five-layer cake）」框架，並闡述每一層的發展與限制如何塑造整體AI經濟，以及各層間的相互強化為何日益重要。

黃仁勳說，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，它並非只是聰明的應用程式或單一模型，而是像電力與網路一樣，是不可或缺的基礎設施。AI運作於真實的硬體、真實的能源及真實的經濟體系之上，它將原材料轉化為可大規模運作的智慧能力，「每一家公司都將使用AI，每一個國家都將建構AI。」

他指出，從產業角度來看AI，它可被解析為一個5層堆疊的架構。最底層是能源，位於能源之上的是晶片，在晶片之上是基礎設施，基礎設施之上是模型層，最上層則是應用層。

黃仁勳強調，每一個成功的應用程式，都依賴其下方的每一層架構，一直向下延伸至支撐其運行的發電廠。「這項建設才剛剛開始，我們目前僅投入了數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。」

黃仁勳說，在全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠及AI工廠，以前所未有的規模興建，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程。

他進一步指出，在過去一年中，AI跨越了一個重要的門檻：模型的能力首次達到足以大規模應用的程度。推理能力提升、幻覺（hallucination）現象顯著減少，接地能力也大幅提升，基於AI的應用也首次開始產生真正的經濟價值。

黃仁勳認為，AI仍處於非常早期的階段，大量基礎設施尚未建立，許多勞動力尚未完成培訓，很多的機會也尚未被實現，但方向是明確的。AI正在成為現代世界最根本的基礎設施，「我們現在所做的選擇，我們建造的速度，我們參與的廣度，以及我們負責任地部署AI的方式，都將形塑這個時代的未來」。