我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

紐約市長官邸旁又現可疑包裹 拆彈小組出動

黃仁勳：AI基礎建設人類史上最大 數兆美元規模待建

中央社台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天發表專文指出，全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠及人工智慧（AI）工廠，以前所未有的規模興建，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程，「我們目前僅投入了數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。」

黃仁勳今天在官方部落格發表專文，說明他今年在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）首度提出的「5層蛋糕（five-layer cake）」框架，並闡述每一層的發展與限制如何塑造整體AI經濟，以及各層間的相互強化為何日益重要。

黃仁勳說，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，它並非只是聰明的應用程式或單一模型，而是像電力與網路一樣，是不可或缺的基礎設施。AI運作於真實的硬體、真實的能源及真實的經濟體系之上，它將原材料轉化為可大規模運作的智慧能力，「每一家公司都將使用AI，每一個國家都將建構AI。」

他指出，從產業角度來看AI，它可被解析為一個5層堆疊的架構。最底層是能源，位於能源之上的是晶片，在晶片之上是基礎設施，基礎設施之上是模型層，最上層則是應用層。

黃仁勳強調，每一個成功的應用程式，都依賴其下方的每一層架構，一直向下延伸至支撐其運行的發電廠。「這項建設才剛剛開始，我們目前僅投入了數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。」

黃仁勳說，在全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠及AI工廠，以前所未有的規模興建，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程。

他進一步指出，在過去一年中，AI跨越了一個重要的門檻：模型的能力首次達到足以大規模應用的程度。推理能力提升、幻覺（hallucination）現象顯著減少，接地能力也大幅提升，基於AI的應用也首次開始產生真正的經濟價值。

黃仁勳認為，AI仍處於非常早期的階段，大量基礎設施尚未建立，許多勞動力尚未完成培訓，很多的機會也尚未被實現，但方向是明確的。AI正在成為現代世界最根本的基礎設施，「我們現在所做的選擇，我們建造的速度，我們參與的廣度，以及我們負責任地部署AI的方式，都將形塑這個時代的未來」。

世報陪您半世紀

人工智慧 黃仁勳

上一則

中國電動重型卡車搶進歐洲 價格技術恐衝擊當地業者

延伸閱讀

黃仁勳加薪 Nvidia將他今年獎金設為400萬美元 但有1前提

黃仁勳加薪 Nvidia將他今年獎金設為400萬美元 但有1前提
新聞眼／美想掌控AI全球算力 真能如願？

新聞眼／美想掌控AI全球算力 真能如願？
美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊

美想主導全球算力擬推AI晶片全球許可制 Nvidia、AMD受衝擊
政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia

政協委員、360創始人周鴻禕提案：勿盲目追求對標Nvidia

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
研究發現，日光節約時間啟動帶來的焦慮情緒，可能導致美股下跌。（美聯社）

睡不飽引發焦慮 日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

2026-03-08 08:10

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」

台灣鳳梨酥誰最強？他實測6家老字號：冠軍像「把鳳梨塞進去」