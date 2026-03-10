我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

中國電動重型卡車搶進歐洲 價格技術恐衝擊當地業者

中央社比利時安特衛普10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國新創公司Windrose（葦渡科技）研發的重型電動卡車E700。路透
中國新創公司Windrose（葦渡科技）研發的重型電動卡車E700。路透

繼中國電動車後，中國電動重型卡車今年正迅速進軍歐洲。由於中國車款提供更好的科技技術，且價格更低，恐顛覆當地市場。

路透已確認至少有6家中國業者正計劃今年在歐洲開賣電動重卡，包括中國電動車業巨擘比亞迪、吉利控股旗下的遠程汽車（Farizon）、中國最暢銷電動卡車品牌三一（Sany）、中國重汽、新創公司Windrose（葦渡科技）與速豹（SuperPanther）。

其中2022年才創立的Windrose除了將在歐洲製造，也正在探索與美國同業Xos合作在美國生產的可能性，Xos目前替美國快遞業巨擘優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）製造純電動配送貨車。

根據中國和歐洲卡車製造商主管的說法，這些新來的中國業者目標將產品價格訂在歐洲均價的最多打7折，也就是比32萬歐元（約37.3萬美元）少30%。

中國車廠之所以享有成本優勢，一方面受到他們在中國有規模更大的市場加持，純電動重卡在中國卡車銷售占比達到29%；另方面也拜中國有成本較低的電動車與電池供應鏈之賜。

反觀在歐洲，電動重卡在歐洲聯盟（EU）卡車銷售的占比僅由2024年的2.3%略增至2025年的4.2%。業界專家指出，之所以成長緩慢，是因為當地電動卡車價格約為平均10萬歐元（約11.6萬美元）的柴油卡車價格3倍。

比利時物流公司吉伯特德克雷克（Gilbert de Clercq）的執行長德克雷克（Filip de Clercq）便透露，他們正在等待Windrose的E700交車，看中的是這款重卡的價格、670公里的續航距離，以及僅35分鐘的充電時間，這比今日大多數歐洲電動卡車快了1倍以上。

他告訴路透：「中國的競爭優勢在於，他們的技術大約領先歐洲3年。」

世報陪您半世紀

上一則

影響股市的關鍵不是川普 是戰爭拖多久 Fed如何反應

延伸閱讀

紐時：中國在伊朗投資巨大 若戰爭持續可能損失慘重

紐時：中國在伊朗投資巨大 若戰爭持續可能損失慘重
中國油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油

中國油價漲 「50公升多花3.9美元」車主排隊搶油
比美更快受害 歐亞這些國家更仰賴中東能源 承擔最慘苦果

比美更快受害 歐亞這些國家更仰賴中東能源 承擔最慘苦果
荷莫茲海峽油氣運輸受影響 全球能源陷入夢魘情境？

荷莫茲海峽油氣運輸受影響 全球能源陷入夢魘情境？

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
中東戰火延燒，美股卻沒崩，專家還看好3月將迎來轉機。（路透）

戰火延燒 美股為什麼沒崩？5大強韌理由全解析

2026-03-05 01:40
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24
研究發現，日光節約時間啟動帶來的焦慮情緒，可能導致美股下跌。（美聯社）

睡不飽引發焦慮 日光節約時間啟動後隔天 美股常會下跌

2026-03-08 08:10

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國