補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

美防長揚言發動最強烈攻擊 油價重回90美元 指數漲跌互見

編譯陳苓／綜合外電
美股10日早盤四大指數漲跌互見。（路透）

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤跌0.1%，史坦普500指數跌0.2%，那斯達克指數徘徊平盤，費城半導體指數上揚0.7%。

台積電ADR下跌0.6%，無視AI建設潮使該公司1-2月銷售大增30%。輝達遊走平盤。

美國總統川普暗示，伊朗衝突可能很快就會結束，促使油價由120美元的高點回落。不過伊朗說會繼續封鎖中東原油，川普威脅要發動更強烈的軍事反擊。美國國防部長赫格塞斯並說，今（10）日將對伊朗發動「最強烈」的攻擊。

與此同時，阿聯最大煉油廠周邊遭遇無人機攻擊，實施預防性停產。另外，伊朗國營電視台報導，有油輪在阿布達比附近爆炸。油價擺脫低點，來到93美元左右。

七大工業國組織（G7）能源部長10日將召開線上會議，繼續討論是否要釋出儲備原油。

Panmure Liberum策略主管克萊曼說：「伊朗戰爭尚未終結，隨時可能惡化」，波斯灣敵對事態出現明確的落幕跡象之前、以及荷莫茲海峽航運狀況改善之前，任何漲勢都有限度。

慧與科技（HPE）挫低0.8%，該公司受惠於AI硬體需求熱絡，本季營收展望優於預期。

油價 川普 伊朗

