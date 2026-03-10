中東每日減產約600萬桶石油 沙烏地阿美執行長擔憂

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
巴林錫特拉島上的煉油廠遭襲擊後，9日可見濃煙竄出。路透
彭博10日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產200萬至250萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產50萬至80萬桶，科威特減產約50萬桶，伊拉克減產約290萬桶。

彭博說，2月28日爆發的中東衝突已持續一周以上，牽連十幾個國家，迫使石油減產。9日，油價一度朝每桶120美元邁進，但美國總統川普暗示戰爭可能很快結束後，油價10日回落。

全球最大石油出口商、沙烏地阿美石油公司執行長納瑟在10日法說會上，拒絕就產量水準置評。但他說，若戰事持續擾亂荷莫茲海峽航運，全球石油市場將面臨「災難性」後果，「我們過去雖也曾面臨過干擾，但這次無疑是本區域石油和天然氣產業至今面臨的最大危機」。

納瑟說，這場混亂不僅衝擊航運和保險業，也預料對航空、農業、汽車等產業產生嚴重連鎖反應，全球石油庫存已處於5年來最低水平，當前危機將導致庫存加速減少，恢復荷莫茲海峽航運至關重要。

另據路透10日引述歐盟官員報導，7大工業國集團（G7）能源部長將於10日下午1時45分召開會議，討論伊朗戰爭對石油和天然氣市場的影響。

歐盟 石油

