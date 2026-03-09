通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數9日早盤齊跌。（美聯社）

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

道瓊工業指數早盤重挫1.6%，史坦普500指數與那斯達克指數雙雙下跌1%以上，費城半導體指數也跌1.8%。

輝達走低0.8%、台積電ADR走低1.7%、

沙烏地阿拉伯加入中東減產行列，布蘭特原油大漲10%至每桶102美元，強化全球通膨恐懼。早先油價漲幅更大，但消息傳出七大工業國組織（G7）財長開會討論，是否共同釋出儲備原油後，原油漲勢略為收斂。

許多華爾街人士認為，100美元油價可能是經濟的崩潰點，除非戰爭能迅速落幕、油價回檔。

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）說：「要是投資人預料1970年代的停滯性通膨將再次登場，不排除會陷入熊市」。雅德尼將今年美股崩盤機率，從先前估計的20%上調至35%。

但他也指出依舊保持樂觀，相信戰火能在幾周內終結，基本預測情境仍是科技將帶來經濟榮景與牛市。

但美國和伊朗似乎都準備要長期對抗，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴說，該國不會退縮。美國總統川普則表示，油價高漲是為了安全，所付出的小小代價

航空和礦業股下跌，主因外界憂慮能源價格暴衝與經濟成長前景。

