能源業主管與石油貿易商警告 百元油價指日可待

編譯任中原／綜合外電
愈來愈多能源業主管與石油交易商警告，油價將在幾天之內就衝到每桶100美元。

荷莫茲海峽油運已幾乎完全停止，顯示能源市場原先認為最糟的腳本已經實現；波斯灣內已不見空油輪，迫使各國必須加速減產石油。

四大石油貿易商表示，油市對荷莫茲海峽關閉更久的可能衝擊，仍太過掉以輕心，並預測除非戰爭降溫，否則油價將在幾天之內衝到百元。

目前能源現貨市場已經出現吃緊信號，中東與亞洲煉油廠減產已使柴油及飛機燃料價格上漲。拉皮丹能源顧問集團總裁麥克納利表示，市場仍將隨著海峽關閉多久而調整。他指出，「一旦市場接受荷莫茲海峽將關閉數周，而非只是暫停，我們預料布蘭特油價將在未來幾天到幾周內衝破百元」。

美國汽油價格已經漲到川普就任以來未出現的水位；白宮雖一再嘗試安撫油市，但迄今仍屬徒勞。

對石油及天然氣交易商來說，關鍵問題是海峽油運何時恢復。目前戰爭仍在持續，海峽重開的希望渺茫。川普雖表示美國將提供保險服務，並派軍艦為油輪護航。但多位船東表示，與船員安全相比，保險只是次要；而且不清楚海軍護航能否確保大量油輪通過海峽。

高盛集團分析團隊6日也表示，高盛的油價預測有「很大的上調風險」；高盛表示，如果沒有解方出現，油價可能本周就衝破100美元。

柴油價格一周內已上漲逾50%，一些地區的飛機燃料價格也超過每桶200美元，歐洲天然氣價格大漲近三分之二。中國大陸已通知各大煉油廠停止出口汽油及柴油，其他一些亞洲國家亦然。

高盛 川普 白宮

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

