石油出不了荷莫茲海峽 恐飆至每桶150元…重創全球經濟

油輪行經荷莫茲海峽的檔案照。（路透）

受就業報告不佳與中東戰火進入第7天影響，美國股市3大指數今天全面收黑，原油期貨價格本周漲幅創下1983年後的新高。由於伊拉克、科威特、卡達等國的原油與天然氣因戰事影響均減產，戰火已波及全球經濟。

美國勞工部報告顯示2月非農就業數減少9萬2000人，失業率升至4.4%，道瓊開盤後最低跌至47009.01點。

交易期間陸續傳出總統川普（Donald Trump）要求伊朗 無條件投降，科威特因石油無法運出，儲存空間已滿被迫減產，原油價格升破每桶90美元等利空消息，3大指數全面走低。

道瓊工業指數跌幅1.61%，收報47954.74點。史坦普500指數下滑0.56%，收在6830.71點。那斯達克綜合指數下跌0.26%，收22748.99點。道瓊過去5日跌幅為2.65%，是去年4月美國宣布對等關稅後表現最差的一周。

受伊朗戰事影響，能源市場持續震盪，油價走高，中東局勢惡化一周內快速波及全球經濟。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）6日大漲7.28美元，每桶達92.69美元，漲幅8.52%。西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）期貨價格上漲12.2%，收在每桶90.90美元，周線累漲達35.6%

美國原油期貨價格本周漲幅達35.6%，是1983年後最大的單周漲幅。國際布蘭特原油價格本周漲幅28%，是2020年4月後最大單周漲幅。

伊朗控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻進出，媒體報導，伊拉克與科威特因庫存量限制與油田安全等因素陸續減產。

美國、以色列對伊朗開戰，伊朗攻擊波灣國家的美國機構與石油設施，油價可能繼續走高突破每桶100美元。卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）警告，未來幾周油價恐飆至每桶150美元。

