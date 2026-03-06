我的頻道

伊朗空襲成功？美軍5億元薩德雷達恐遭摧毀

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

美國2月就業超弱 下周降息的可能性不致完全排除

編譯任中原／綜合外電
美國公布去年2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9萬2千人，去年12月及今年元就業也下修，失業率上升。美聯社

美國公布去年2月就業報告超弱，非農業就業人數劇減9萬2千人，去年12月及今年元就業也下修，失業率上升，勞動參與率更大幅下降。由於目前聯準會（Fed）最重視就業市場，因此2月就業疲軟可能使下周Fed有機會降息

就業報告主要數據如下：

2月非農業就業人數大減，比預估的增加5.5萬人，以及元月時增加12.6人（修正數）都弱得太多；去年12月及今年元月的就業人數共計下修6.9萬人，主要是下修去年12月的人數；過去3個月每月就業移動平均數僅增加6,000人。

平均時薪比元月提高0.4%，與元月時相同，高於預估的0.3%升幅；比去年同期上升3.8%，高於預估及元月時的3.7%升幅；平均每周工時為34.3小時，符合預估，也與元月相同。

失業率回升到4.4%，高於預估及元月時的4.4%；勞動參與率大幅下降0.5個百分點，為62.0%，低於預估的62.5%，這可能是失業率僅小升0.1個百分點的原因。就業不足率從8%降為7.9%，顯示兼職工作的機會減少。

經濟學者指出，就業報告顯示勞動市場急劇惡化，加上中東戰爭可能使打擊經濟成長及就業，因此儘管油價上漲可能導致通膨升溫，但目前Fed更重視就業，因此並不會完全排除下周會議降息的可能性。

降息

UCLA預測：全州經濟增速超水平 就業卻疲弱

10年期美債殖利率跌破4% 對美經濟和股市應是利空

AI焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

美通膨升溫 1月核心PPI勁揚 股市嚇跌

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

