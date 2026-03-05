我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會大交易？美擬要求中國少買俄伊石油 習或提反台獨

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股三大股指周四收低，道瓊下跌近800點。路透
美股三大股指周四收低，道瓊下跌近800點。路透

美國股市周四收盤下跌，中東衝突進入第六天，未見緩和跡象，加劇市場對油價持續攀升和能源供應受阻的擔憂，這可能對通膨和全球貿易產生影響。美國聯準會降息前景也備受關注。

道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%，收於47,954.74點；史坦普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%，收於6,830.71點；那斯達克綜合指數下跌58.49點，跌幅0.26%，以22,748.99點作收。

中東衝突蔓延至更多國家，加深對荷莫茲海峽中斷的憂慮。受此影響，美國原油價格上漲8.5%至每桶81美元，創2024年7月以來新高。全球指標布蘭特原油上漲4.9%至85.41美元。交易員擔憂持續中斷可能推高通膨並拖累經濟增長。

臨近收盤，有報導稱美國考慮採取措施控制油價，股指從盤中低點反彈，但對油價前景的擔憂仍在。

Baird私人財富管理公司市場策略師Michael Antonelli表示：「看看今天的油價走勢，就能明白股市下跌的全部原因。市場正在努力評估這場衝突將持續多久。」

史坦普500指數的工業、材料和醫療保健股均下跌逾2%。客運航空股重挫5.4%，西南航空大跌6.9%。 

能源股和科技股限制了跌幅。史坦普500能源股指數上漲0.6%，因能源價格上漲有望提升營收。雪佛龍股價上漲3.9%。

史坦普科技股上漲0.4%。晶片設計商博通股價上漲4.8%，此前該公司預測其人工智慧（AI）晶片收入明年將超過1,000億美元。

隨著美以對伊朗的空襲持續升級，本周華爾街表現優於歐亞市場，主要得益於2月拋售潮中受衝擊最嚴重的科技股反彈。自衝突爆發以來，那斯達克指數累漲0.36%。

任何原油價格可能觸及每桶100美元的跡象都將引發擔憂，投資者正密切關注衝突可能接近尾聲的報導。

數據顯示，上周美國初請失業金人數持平。瑞穗證券首席經濟學家Steve Ricchiuto指出，強於預期的ISM製造業與服務業數據推高了投資人對非農就業數據的預期。經濟出現好轉跡象，降息機率可能下降。

他指出，「市場正關注明日的就業數據。今日數據表明勞動市場可能仍優於預期。但經歷今日拋售後，我認為其影響可能不及我先前預期。市場已提前消化了這一表現。」

倫敦證交所集團數據顯示，當前市場預期聯準會今年降息幅度約為40個基點，低於戰爭爆發前50個基點的預期。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

油價

上一則

美股重現拋售潮收盤盡墨 道瓊跌784點

延伸閱讀

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？
那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌
華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市

華爾街示警：伊朗戰事非貿易戰 別再賭「川普賣權」救市
川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

川普護航難擋通膨疑慮 美股失守百日均線 費半重挫

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國公債價格周一（2日）出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮。(美聯社)

美債大跳水 10年期殖利率突破4%

2026-03-02 20:33
人民幣兌美元匯率在春節假期後連三升，在2月最後一個交易日27日終於回貶。 路透

人行出手了 人民幣兌美元終結連升

2026-02-27 09:35
Al時代來臨，組織的「數位思維」越趨扎實，內部的「信任地基」卻越顯空洞。（業者提供）

AI 時代來臨 專家預警：恐掀起集體的「安靜離職」2.0版

2026-02-28 09:33
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特清崎發文表示自己會選擇繼續買進比特幣。(路透)

比特幣暴跌還買進？「富爸爸」作者曝2理由：將比黃金有價值

2026-03-01 00:40
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46

超人氣

更多 >
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說