專家警告 戰爭再持續數天 全球能源市場恐大亂 推升通膨

伊朗戰事進行三天以來，市場交易商都賭這起戰事將相對短暫，石油 與天然氣漲幅都比之前的歷次危機小得多。但交易商也警告，如果動盪再持續幾天，可能使整個能源市場大亂，顛覆供應鏈，並推升通膨。

目前中東地區爆發的戰爭，對全球能源供給已造成空前干擾，通過荷莫茲海峽的油輪幾乎已降至零，卡達液化天然氣（LNG）停產，沙烏地阿拉伯最大煉油廠關閉，顯示一場即將來臨的能源危機可能為期更久。但石油與天然氣價格漲幅根本無法與2021-22年時相提並論。

避險基金黑金投資公司經理人羅斯表示，伊朗政權遭到重大威脅，因此準備不擇手段吸引全球重視，使美國停止攻擊；「但戰事持續愈久，漲價的風險就愈高」。

卡達停產液化天然氣（LNG）是較立即性的震撼。精準LNG顧問公司主管普拉特指出，「由於全球LNG貯存量遠低於石油，LNG現貨價格難免大幅上漲」。

荷莫茲海峽是石油交易商與分析家關注的焦點，而且此海峽不只對油運重要，也是煉油品、LNG及鋁錠的重要出口路徑。正因為如此重要，能源市場相信美國及中東盟國絕不會讓海峽關閉數天。過去兩年半來儘管中東戰火頻傳，但能源流通並未受到影響，而交易商也習慣於逢高即賣。

但上周六（28日）戰爭爆發後，交易商很快就清楚這次的規模很大。周日通過海峽的貨船數量比正常情況劇減94%，周一沙國坦努拉角煉油廠停止作業，阿聯富吉拉石油轉運站及煉油廠也停工，更重要的是卡達拉芬角的LNG廠停產。

摩根大通指出，如果荷莫茲海峽持續實質關閉超過25天，中東產油國必須停產。花旗集團則預料，伊朗內部衝突如果拉長，干擾石油出口，或戰爭損及中東的能源設施，則國際油價可能漲到每桶120美元；反之若美、伊迅速恢復談判，並達成停戰協議，油價將回到每桶60多美元，甚至55美元上下。花旗認為兩種情況發生的機率都是20%。

天然氣市場的最大問題，是沒有緩衝供給量。歐洲庫存接近季節性低點，亞洲的台灣、日本及南韓等買家的庫存只夠支持幾天或數周，而且美國等LNG出口國都接近全能運轉。交易商指出，如果卡達及阿聯的天然氣持續無法出口，則由於歐洲及亞洲將再度搶氣，氣價將大幅飆漲。

市場也聚焦於保險市場。一些保險業者已經取消荷莫茲海峽的船險保單，其他業者則大幅提高保費，達到約相當於船價的1%，比正常時期高出10倍以上。

能源干擾若再拖長幾天，將推升全球消費者的能源成本及通膨。美國汽油價格已漲到3個月來高點，想必令川普與共和黨大為頭痛。

史坦普全球公司副董事長、石油歷史家耶爾金表示，「關鍵問題在於供給量將流失多少？為期多久？以及主要國家如何因應？可能發生有史以來最嚴重石油供給震撼的腳本，也在考慮之中」。