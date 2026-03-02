我的頻道

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教和平

伊朗衝突升級 油價和天然氣價格飆升…今日5件事

鎢價一年狂飆五倍 未來還會漲？

記者黃雅慧／即時報導
自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。路透
自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。路透

自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格已突破每公斤人民幣1,800元（約合262美元），較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。業內人士稱，當前鎢價已處高位，繼續大幅上漲的空間尚不明確，但價格中樞已明顯上移，本輪行情已超出歷史經驗範疇。連帶大陸刀具行業集體調價。

鎢被譽為「工業牙齒」，廣泛應用於工程機械、金屬切削機床、汽車製造、電子信息、航天軍工等領域，為現代工業不可或缺的核心材料。

科創板日報報導，業內人士表示，現階段刀具、礦山機械等硬質合金企業採購鎢粉，需要提前預定，甚至要交100%預付款才能拿到貨。該名人士進一步指出，如果企業有訂單在手，必須先鎖定原料、提前上調報價，否則在原料價格每日上漲的背景下，當天簽訂的訂單，次日補料就可能出現價格倒掛。

對於鎢價上漲原因，一名不具姓名的鎢粉產業鏈公司負責人表示，本輪漲價是多因素疊加推動：一方面鎢作為不可再生稀有金屬，實際供給進一步收縮；另一方面現有老礦山品位持續貧化，疊加環保、安全監管趨嚴，大量小礦山關停，且多年無新增礦山量產，供給能力持續下滑。

展望後市，上海有色網（SMM）鎢鉬行業高級分析師李加會分析，短期供需矛盾疊加資金熱度，鎢價易漲難跌。全年大概率維持偏強震蕩。後續即便2027—2028年新增鎢礦投產、供應有所寬鬆，價格中樞也很難回到2025年之前水平。

上證報引述業內人士報導，隨著大陸國內配額管制、環保限產及戰略收儲壓縮供給，太陽能光電、AI、新能源等新興需求持續釋放，供需緊平衡的格局短期內難以改變。預計未來一段時間內，鎢價仍將保持高位運行，產業鏈或將進入生態重構與優化升級的關鍵階段。

原料端漲價已全面傳導至下游生產企業，多家上市公司密集發佈漲價函以應對成本壓力。連日來，章源鎢業、華銳精密等下游企業陸續官宣調價。華銳精密相關工作人員表示，一般上游鎢粉漲價，整個刀具行業都會向下游傳導，因此多家刀具企業同步發佈漲價通知，基本以向下游傳導成本為主。

