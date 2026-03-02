蘋果iPhone 17e來了 3．4開放預購…料受印度等市場歡迎

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
蘋果2日發表iPhone 17e與新款iPad Air。路透
蘋果2日發表iPhone 17e與新款iPad Air。路透

蘋果公司（Apple）2日啟動新一波產品發表，最新款的初階智慧手機iPhone 17e，以及處理速度更快的iPad Air平板登場。

彭博資訊報導，iPhone 17e搭載更快速的處理器、蘋果自家設計的無線晶片、以及MagSafe磁吸無線充電技術，螢幕大小為6.1吋，與去年的16e相同。iPhone 17e在美國的售價為599美元，3月4日(周三)開放預訂，3月11日發售。

蘋果最新初階手機的價位，直接的競爭對手包括三星的中階機型、Google的A系列產品，以及一些中國廠競品。iPhone 17e將受到印度新興市場的消費者歡迎，他們通常不願花太多錢在手機上。

新款iPad Air的外觀與去年的機型相同，但內在有所進化，處理器從M3升級到M4，使該平板的處理速度快上30%；更新後的機型也搭載自家設計的C1X數據機晶片與N1無線晶片，並支援Wi-Fi 7連線。

11吋iPad Air售價維持599美元，13吋機型則維持799美元。

新款iPad Air在美國的推出時間與iPhone 17e同為3月4日預購，11日發售。

