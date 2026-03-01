荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退

經由荷姆茲海峽運出的石油，占全球海運原油貿易量的32%，如今海峽形同遭到伊朗封鎖，嚴重干擾石油運輸。（路透） 路透通訊社

美以攻擊伊朗 ，使中東衝突從地緣風險一躍成為全球投資人最擔憂問題。由於市場對伊朗可能出現權力鬥爭以及區域戰事長期化感到不安，其影響範圍涵蓋全球貿易、通膨等各層面，因為荷姆茲海峽若長期關閉，不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

荷姆茲海峽是全球原油一大命脈，這條水道連接波斯灣與印度洋，北岸為伊朗，南岸則是阿曼，為能源運輸咽喉要道，全球每日約1400萬桶原油須通過荷姆茲海峽，占全球海運原油貿易量的32%。其中約四分之三運往中國、印度、日本和南韓。全球第二大經濟體中國有一半的原油進口來自該海峽。

伊朗已發出警告，「任何船隻均不得通過荷姆茲海峽」，而且已在周邊攻擊三艘油輪。

伊朗擁大量水雷和短程飛彈庫存 能長期干擾海峽

長期來，石油市場對中東石油供應中斷的風險不以為意。曾任美國前總統小布希能源顧問的Rapidan Energy創辦人麥克納利說，交易人士低估伊朗為報復美國攻擊而對市場構成的威脅，可能使油價飆升至每桶100美元以上，因為伊朗擁有大量水雷和短程飛彈庫存，足以嚴重干擾該水道的通行。

另一種可能的干擾則是由於安全疑慮與保險費上升，船東選擇避開該航線。市場衝擊將取決於中斷的規模與持續時間。

麥克納利說：「如果荷姆茲海峽長期關閉，勢必會引發全球經濟衰退。」

他表示，全球的石油閒置產能主要來自波斯灣國家，一旦海峽關閉，這些產能將無法通行，等同於被市場隔絕；此外，全球約20%的液化天然氣（LNG）出口也經由該海峽，主要來自卡達，屆時將難以替代。

油價飆高恐導致通膨竄升 經濟有衰退之虞

麥克納利說：「當亞洲那些高度依賴油氣進口的國家意識到荷姆茲被封鎖時，你會看到囤積潮。」、「你將看到史上最激烈的競標大戰。」

若高油價持續，將衝擊包括中國、歐洲與印度等主要石油進口國；受益者則包括俄羅斯、加拿大與挪威等出口國。至於美國，雖然較高的燃料成本將壓縮消費者收入，但由於頁岩油發展使其成為石油出口國，整體經濟所承受的拖累相對較小。

若更廣泛的市場動盪持續，緩衝空間較小的國家可能特別脆弱。花旗集團分析師指出，外匯存底較低的國家，如阿根廷、斯里蘭卡、巴基斯坦與土耳其，「面臨資本突然外流與貨幣貶值風險升高」。

麥克納利說，油價必須上漲到足以引發經濟衰退、進而壓低需求，市場才能重新取得平衡，「石油需求中，真正具有彈性或可自由調整的部分其實非常有限」。

僅少部分中東原油能改道 避開荷姆茲海峽運輸

他表示，目前通過荷姆茲海峽的原油中，只有少部分可能被重新改道。沙烏地擁有一條橫跨國境、從東岸延伸至紅海西岸的輸油管線；阿聯則有一條通往阿曼灣的管線，可繞過荷姆茲海峽。

然而，伊朗已對卡達、科威特、阿聯與巴林境內美軍基地發動飛彈攻擊。石油與天然氣顧問公司Kloza Advisors的負責人Tom Kloza說：「伊朗對波斯灣其他鄰國的攻擊改變了局勢的盤算，攻擊的規模也將迫使保險公司大幅提高通行荷姆茲海峽的油輪保費，甚至拒絕承保任何航運。」

ClearView Energy Partners研究部主管布克表示，若油價飆升，川普政府可能動用戰略石油儲備。根據美國能源部數據，目前儲備約為4.15億桶，然而，「一場全面的荷姆茲危機，可能超出美國及國際能源署（IEA）成員國戰略庫存所能抵銷的範圍。」