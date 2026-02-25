AI紅包大戰落幕 豆包、千問雙巨頭爭第一

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

紅包大戰退潮後，春節AI「排位賽」也面臨大洗牌。截至24日，豆包依然位於App Store免費榜榜首，千問位列第二，螞蟻阿福位居第四。騰訊旗下的AI助手「元寶」位居第十七，元寶當天一度掉出了前二十位。分析認為，對這場爭戰而言，用戶留存率才是最關鍵的試金石。

中國通用大模型在經歷過去幾年的百模大戰之後，今年春節迎來應用的關鍵時刻。中國網路大廠利用春節以「撒錢」強勢入局，通過發紅包活動來吸引用戶，無疑成為中國AI從嘗鮮走向全民普及的里程碑。

紅包大戰伴隨春節假期結束而落幕，網路大廠陸續繳出成績單：阿里旗下千問App於23日發文稱，春節期間，千問幫大家「一句話下單」近2億次，中國全國平均每10人就有1人讓千問下單；騰訊18日稱其下元寶日活躍用戶（DAU）超5,000萬，月活躍用戶（MAU）已達1.14億；字節豆包稱，除夕當日總互動19億次。

前述大廠期間在榜單先後輪流登頂，紅星新聞引七麥數據顯示，2月以來，在iOS榜單的免費榜總榜上，元寶、千問、螞蟻阿福、豆包先後輪流成為該榜單的第一名，持續時長分別為5天、8天、3天和8天。顯示千問跟豆包雙巨頭格局浮現。

不過資本市場對於AI紅包大戰並不買單，港24日收盤，恆生科技指數跌2.13%，騰訊控股跌3.35%，阿里巴巴跌2.76%，快手跌2.77%。

每日經濟新聞報導，艾媒諮詢CEO（首席執行官）兼首席分析師張毅看來，表面的繁榮亦有深層的挑戰：補貼退潮後的用戶留存、複雜場景下的能力短板，以及尚待驗證的盈利模式，依然是橫亙在行業面前的「三座大山」。

在春節AI大戰流量狂歡背後，張毅進一步指出當前挑戰：一是普遍依賴補貼，無補貼的活躍度還需要驗證；二是AI卷到能用了，但還不夠友好、不夠流暢，複雜場景能力還是不足；三是成本偏高，合規也是壓力，盈利仍然需要燒錢。

紅星資本局報導，網經社電子商務研究中心特約研究員葛曉濱分析，「AI紅包大戰」能否留住用戶，關鍵不在紅包金額大小，而在紅包之外的產品核心價值與體驗。真正能讓用戶留存的，是AI助手能否融入生活、辦公、消費等實際場景解決真實問題。

