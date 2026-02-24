AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆

我的頻道

聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊

編譯陳苓／綜合外電
超微（AMD）24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms。（路透）

超微（AMD）24日同意在五年間，出售數百億美元的人工智慧（AI）晶片給Meta Platforms，而且Meta最多可持有AMD的10%股權。

路透估計晶片總值達600億美元，華爾街日報（WSJ）則估計，整起交易價值超過1,000億美元，激勵AMD盤前股價一度暴衝15%，隨後收斂至9%左右。

AMD執行長蘇姿丰說，將供給算力6百萬瓩（GW）的晶片給Meta，首批是AMD即將問世MI450旗艦繪圖處理器（GPU），將在今年下半出貨1GW。兩家公司表示，協議還包含Meta將收到認股權證，能分階段收購AMD股票，最多可買1.6億股。

這個以股票換晶片的協議，是業界最新一起循環交易（circular transaction），一如AMD去年10月與OpenAI敲定的合約，當時AMD也讓OpenAI最多認購10%自家股權。

此外，這顯示AMD正緊追輝達，輝達上周才與Meta敲定合約，要供給晶片給Meta，同時反映出儘管部分專家憂慮投資泡沫，AI設備的開支仍持續加速。

Meta打算繼續向外購買晶片，同時也要研發自家處理器。Meta全球基建主管賈納丹說：「我們不相信單一的矽解決方案，適用於我們的所有工作，輝達有一席之地、AMD也有一席之地...我們的客製晶圓也是。我們三者都需要」。

