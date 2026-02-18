Fed上次決策會議紀錄要公布了 華爾街這次特別關注此事

我的頻道

編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）有多種途徑可縮減其仍嫌「臃腫」的資產負債表，但市場認為這個過程恐怕代價高昂且極為耗時。 路透
聯準會（Fed）有多種途徑可縮減其仍嫌「臃腫」的資產負債表，但市場認為這個過程恐怕代價高昂且極為耗時。 路透

華爾街策略師認為，川普提名的聯準會（Fed）主席華許，有多種途徑可以縮減Fed目前規模6.6兆美元的資產負債表，但過程恐怕代價高昂且極為耗時。Fed預定美東18日下午2時公布上次會議紀錄，可能會透露決策官員們對此事的最新考量。

彭博資訊報導，華許此前曾呼籲Fed大幅縮減在金融市場的行動，關於Fed資產負債表規模的討論因而開始甚囂塵上。在歷經數輪危機驅動的資產購買後，Fed的持倉規模大幅膨脹。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德上周表示，龐大的資產負債表可能模糊貨幣政策與財政政策的界限。Fed負責監管的副主席鮑曼也主張，應縮小資產負債表規模。

策略師稱，可供選擇的縮表方案包括：放寬鼓勵銀行在央行持有大量現金準備金的監管規定，或者縮短聯準會持倉的平均到期時間。聯準會也可以停止購買公債，甚至直接出售相關證券。另一個方式則是恢復減持公債，即所謂的量化緊縮（QT）。不過採用這個做法的可能性較低；由於政府借款增加，導致貨幣市場壓力加劇，Fed在去年12月已結束這個措施。

無論華許領導下的Fed會走哪條路，可能都需要數年時間。摩根士丹利全球首席經濟學家、前Fed貨幣事務部副主任Seth Carpenter預測，「這最早也是2027年才會發生的事，」

野村證券國際公司美國利率策略主管Jonathan Cohn表示，這還得到美國財長貝森特的同意才行。

華許 聯準會 貨幣

