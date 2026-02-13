特斯拉中國1月銷量暴跌45%，三年來最慘。圖為Model Y車款。(路透)

特斯拉 1月在中國大陸銷量大跌45%至1萬8,485輛，創下2022年11月以來三年來最慘銷量，若較去年12月創下的9萬3,843輛的歷史新高數量，月跌更高達80%。

中華網報導，特斯拉可能會援引上海超級工廠1月批發銷售6萬9,129輛的數據，年增9.3%，不過，這些車中有高達5萬644輛是銷往海外市場，年增高達71%，更加凸顯其在大陸國內市場賣不動。

綜合來看，特斯拉1月市場表現主因政策透支與市場環境雙重承壓，電動車購置稅恢復徵收，自2026年1月1日起，新能源汽車購置稅恢復5%徵收，促使消費者在2025年底集中購車，導致1月市場需求提前透支，此外，補貼退坡形成政策真空，多數城市以舊換新補貼已於2025年11月到期，新刺激政策尚未推出，進一步抑制置換需求。

1月大陸國內新能源乘用車零售總量年減20%至59.6萬輛，市場普遍承壓，特斯拉難以獨善其身。

事實上，特斯拉上海工廠正轉型為出口樞紐，1月批發量中出口占比高達73%，相較去年1月的出口占比47%，明顯高出許多。

數據顯示，特斯拉主力車型競爭力下滑，Model Y 1月大陸國內零售銷量僅1萬6,845輛，排名跌至第20名；Model 3 更慘澹，僅售4,127輛，年跌78.2%，未進銷量榜前50名。

競品強勢崛起方面，鎖定特斯拉的小米 YU7休旅車以3萬7,869輛登頂榜單，全系標配雷射雷達、續航700公里，並融合米家生態，對Model Y形成直接壓制。小米SU7銷量高達2.2萬輛，更是完勝Model 3。

據了解，特斯拉FSD（完全自動駕駛）在中國大陸一再延後推出，付費訂閱率僅12%，而小鵬XNGP城市導航輔助駕駛開通率達78%，形成鮮明對比。特斯拉主銷車型集中於人民幣25萬元以上區間，缺乏人民幣15萬元以下走量產品，難以覆蓋更廣泛市場。

相較比亞迪 、理想等品牌深入縣城的通路布局與快速回應服務，特斯拉在本土化服務上存在明顯差距。