漲幅遠勝台積電 AI帶動日本這檔科技股 今年來翻倍

編譯林文彬／綜合外電
日本晶片製造商鎧俠本年度營業利益展望遠優於市場預估。(美聯社)
日本晶片製造商鎧俠本年度營業利益展望遠優於市場預估。(美聯社)

日本晶片製造商鎧俠預估本年度營業利益上看近8,000億日圓（52億美元），遠高於市場預期，反映NAND快閃記憶體價格飆漲，以及人工智慧AI）基礎設施所需資料儲存裝置需求強勁帶來的效益。

鎧俠預估3月止的本年度營業利益將介於7,095.7億至7,995.7億日圓，遠高於市場預期的5,254.7億日圓。營收預料將介於2.18兆至2.27兆日圓，首度站上2兆日圓關卡。

AI開發和運作使用大量資料，鎧俠全年展望亮眼，凸顯儲存和傳送這些資料需要的固態硬碟（SSD）及其他形式技術需求熱絡。鎧俠股價12日收盤大漲12%至2萬1,175日圓，2026年初以來已翻漲一倍，從一年前算起則飆漲逾十倍。相較之下，台積電股價今年來漲24%。

鎧俠股價勁揚反映投資人的高度期待，鎧俠也公布去年12月止一季營業利益為1,428億日圓，低於分析師平均預估的1,574.3億日圓；營收為5,436.3億日圓，也低於外界預期的5,578.6億日圓。

AI熱潮推動記憶體業重心轉向動態隨機存取記憶體（DRAM），以及獲利豐厚的高頻寬記憶體（HBM），持續為鎧俠帶來助益。在AI應用資料需求帶動下，NAND儲存裝置重要性預料將上升。鎧俠預測，2026年NAND市況將相當吃緊。

AI 台積電 人工智慧

Meta砸100億美元 印第安納州建1GW資料中心

台積市值逼近50兆台幣 改寫新猷 台股攻3萬點大功臣

日外相指台灣是極重要夥伴 台外交部：展現台日深厚情誼

台積電員工 每人平均分紅264萬台幣

台積電調產能 重心轉向AI業務 淡出成熟製程領域

富爸爸作者清崎表示，若要在黃金與比特幣當中二選一，他肯定選比特幣。（取材自X @FT__Trading）

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。路透

義媒：年逾400企業遭外國買走 百年咖啡壺變中資

在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

