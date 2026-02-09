我的頻道

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光

編譯易起宇／綜合外電
SK集團會長崔泰源（右）和輝達執行長黃仁勳（左）據傳近日在美國舉行了一場「炸雞啤酒會」，還帶上各自的女兒，討論在AI半導體和資料中心的進一步合作。 美聯社
SK集團會長崔泰源和輝達執行長黃仁勳據傳在矽谷舉行了一場「炸雞啤酒會」。觀察家推估，這場會面的重點可能是為輝達下一代產品搭載第六代高頻寬記憶體（HBM4）的計畫，以及在興建下一代人工智慧（AI）資料中心方面討論潛在合作。

綜合朝鮮日報、Hankyung報導，據業界消息人士透露，崔泰源和黃仁勳5日在美國加州一家名為「99炸雞」的炸雞店會面。其他與會者包括崔泰源的女兒、Integral Health執行長崔敏貞，以及黃仁勳的女兒、輝達機器人部門高級總監黃敏珊（Madison Huang）。

外界普遍認為，這次會面可能討論了中長期的合作計畫，且不只是在包括HBM的AI半導體方面，也包括在下一代AI資料中心的建設方面。據了解，雙方就SoCAMM（被視為HBM之後的下世代伺服器記憶體）以及快閃記憶體供應等議題，進行了廣泛交流。SK海力士已是輝達的重要合作夥伴之一，且一直在加大對AI半導體和解決方案的投資。

半導體業業人士指出，包含SK海力士執行長郭魯正在內的記憶體事業重要高層，也出席了此次會談。外界推測，雙方深入討論了HBM的供應問題。輝達預計於今年下半年推出的新世代AI加速器「Vera Rubin」每組將搭載288GB 的HBM4。

據了解，崔泰源向黃仁勳承諾 「供應不會有任何受擾的情況」。業界也推測，雙方討論了2027年正式推出的第七代HBM（HBM4E），以及客製化HBM（cHBM）。觀察人士認為，崔泰源也在討論中，推動兩公司在HBM以外的合作。

崔泰源早先就曾傳出將在本月上旬進行一系列訪美活動。南韓總統李在明4日在青瓦台召見十大集團負責人，當時三星、現代和LG集團的負責人大多親自出席，但SK集團卻派出SK Supex Council董事長崔昌源代替崔泰源出席，而引起關注。

輝達 AI 黃仁勳

Nvidia股價躍漲逾7% 黃仁勳「這番話」驅散AI支出疑慮

AI取代軟體業? 黃仁勳駁斥此種觀點不合邏輯

黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
知名華爾街策略師湯姆．李說，若馬斯克在太空找到黃金，黃金將面臨黑天鵝風險。美聯社

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

2026-02-06 11:32
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
台積電可能成為全球最大半導體雇主。（路透）

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

2026-02-07 06:10

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

