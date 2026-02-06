SIA：2026全球半導體銷售預計達1兆美元

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）6日表示，2026年全球半導體銷售額預計將達到1兆美元大關。路透

美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）今天表示，2026年全球半導體銷售額預計將達到1兆美元大關。

路透報導，美國半導體產業協會表示，2025年全球半導體銷售額達7917億美元，較前一年成長25.6%。

隨著全球各大科技巨頭投入數千億美元興建人工智慧（AI ）數據中心，這股強勁的成長動能預計將持續至今年。

其中成長領先，同時也是最大的晶片類別是輝達 （Nvidia）、超微（AMD）與英特爾（Intel）等生產的高階運算晶片。這類產品2025年銷售額成長39.9%，至3019億美元。

第2大類別則是記憶體晶片，在AI引發的供應短缺下，記憶體價格飆升。2025年記憶體晶片銷售額成長34.8%，達到2231億美元。

這波AI熱潮已擴散至晶片產業的各個領域。總部位於華盛頓的美國半導體產業協會主席紐佛（John Neuffer）表示，他近期訪問矽谷 時，許多中小型企業的高層都對2026年的展望表示樂觀。

紐佛告訴路透：「我一再聽到：『雖然沒人知道一年後AI建設會變怎樣，但我的訂單現在已經全滿了。』至少就未來一年來看，我們正處於非常強勁的成長軌道上。」