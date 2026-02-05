我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤

亞馬遜看好AI今年資本支出預計增逾50% 股價重挫

中央社紐約5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）基礎設施過程中，持續增加支出。路透
亞馬遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）基礎設施過程中，持續增加支出。路透

亞馬遜公司（Amazon.com）今天預測，今年資本支出將大增超過50%，與其他科技巨擘一樣，在競相建設人工智慧（AI）基礎設施過程中，持續增加支出。

這顯示科技公司短期內不太可能放慢大手筆投入AI的腳步。市場對此反應劇烈，亞馬遜盤後交易股價一度下跌達11%，最後跌幅收斂至7%左右。

亞馬遜表示，預計2026年資本支出約為2000億美元，較2025年約1310億美元大幅增加。

亞馬遜預測，第一季營利介於165億至215億美元之間，低於分析師預估的220.4億美元。

科技巨擘正大舉投入資金購買處理器、建設資料中心及網路設備，加速打造AI基礎設施。亞馬遜、微軟（Microsoft）、Alphabet旗下的谷歌（Google）及Meta等四大雲端服商今年合併支出預計將超過5000億美元。

Google預估今年資本支出達1750億至1850億美元，這項數據因公司雲端業務收入成長亮眼而獲得投資人認可；Meta計劃資本支出將落在1150億至1350億美元之間，也同樣受到投資人肯定。

不過，微軟上週因雲端業務成長僅勉強超越市場預期，引發投資人賣壓打擊。

對全球最大的雲端服務供應商亞馬遜而言，企業客戶對AI基礎設施與核心數位轉型工作負載的需求依然強勁，然而整體產業的產能限制，使其難以完全滿足需求。

亞馬遜第四季擴大投資並推出名為Rainier的AI基礎設施計畫，上線近50萬顆自研的Trainium2晶片，主要供應AI聊天機器人Claude的開發商Anthropic使用。

雲端平台Amazon Web Services（AWS）雖僅占亞馬遜整體營收15%至20%，卻貢獻超過60%的營利。

亞馬遜同時也持續投資電商業務，透過擴展至美國偏遠地區、強化配送能力及加深對生鮮食品的布局，以吸引更多顧客。

亞馬遜 AI 微軟

上一則

道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤

延伸閱讀

道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤

道瓊重挫近600點 科技股跌勢加劇拖累大盤
亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位

亞馬遜又裁員 灣區削減近800個職位
亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用
紐約新興詐騙 冒充沃爾瑪、亞馬遜來電 小心轉接假警察

紐約新興詐騙 冒充沃爾瑪、亞馬遜來電 小心轉接假警察

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜