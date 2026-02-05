我的頻道

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要政府遵守命令像拔牙

紐約市長辦公室拒提供收容所地址 稱保障隱私 遭批作法過時不當

下一場金融風暴在路上？避險基金玩太大 全球債市拉警報

編譯林聰毅／綜合外電
金融穩定委員會（FSB）警告，避險基金大量買進全球政府公債的金額達到創紀錄的2.7兆美元左右，可能增加全球債券市場的風險。路透

金融穩定委員會（FSB）警告，避險基金大量買進全球政府公債的金額達到創紀錄的2.7兆美元左右，可能增加全球債券市場的風險。一旦經濟受到衝擊，各國極易面臨債券拋售潮，可能導致全球借貸成本急劇上升，進而引發新的金融危機。

FSB說，如果投資人對政府償債能力失去信心，市場可能崩潰。該機構說：「在市場承壓時期，附買回市場可能馬上出現供需失衡。」「當金融市場波動性急升，現金借款人基於各種用途需要額外的流動性，包括滿足追加保證金的要求。」「現金放款人在市場承壓時期可能無法或不願提供資金。」

FSB並表示，像避險基金這類仰仗附買回市場為其主權債券部位融資的資產管理公司，可能必須迅速清算其資產，導致主權債價格崩跌。

避險基金一直透過債券當前與未來價格之間的微小價差獲取豐厚利潤。他們利用英國公債的無風險特性，以此為抵押借入巨額資金。目前避險基金在附買回市場的現金借款已達3兆美元，占其總資產25%。FSB警告，銀行、避險基金和其他金融機構之間的環環相扣可能會放大金融衝擊。

領導FSB的英國央行總裁貝利先前警告，避險基金在英國債市的角色日益吃重，可能威脅金融體系。英國央行揭露，截至去年11月底止，避險基金已向銀行借貸1,000億英鎊購買英國公債，比一年多前增加十倍。

債券 央行 國債

