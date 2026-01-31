川普才提名華許 Fed兩官員就喊：現在不是降息時機

我的頻道

編譯任中原／綜合外電
Fed負責金融監管的副主席鮑蔓。(路透)
美國總統川普30日才提名華許接任聯準會（Fed）主席，就有兩位今年有投票權的官員表示目前不是降息的時候，顯示Fed並不會因為華許主政，就輕易放鬆貨幣政策。

主管金融監理業務的Fed副主席鮑蔓表示，她認為值得先等待一段時間再降低利率，因為通膨仍然居高，而且後續經濟數據有可能扭曲實況。

鮑蔓是川普在第一任期時所任命的理事，被一些市場人士歸為「川派」；她這番發言尤其受到市場關注。

另外，聖路易區聯邦準銀行總裁穆薩林（Alberto Musalem）表示，此刻決策官員應暫停降息，以免引發通膨壓力。他表示，「由於通膨高於目標，加上對（失業增加與通膨加重兩項）風險的展望相當平衡，我相信此時將利率降到寬鬆區域並不明智」。

他並指出，「除了冒著讓通膨升高或更持久的風險外，進一步寬鬆對勞動市場也不利，因為這將使通膨預期及長期利率升高，從而使經濟成長減緩，並傷害就業」。

穆薩林在貨幣政策立場上屬於「鷹派」。另外，今年有投票權的「鷹派」官員還有克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，以及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里，都可能對加速降息構成阻力。

降息 利率 投票

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」

2026-01-29 11:01
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

