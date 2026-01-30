烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏克蘭 對外情報局（SZRU）今天表示，俄羅斯 去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。

情報局指出，俄羅斯去年對中國出口黃金25.3噸，其中12月單月出口近10噸，占全年近4成。截至今年1月，俄羅斯國家財富基金（National Wealth Fund）中，由中央銀行持有的黃金僅剩160.2噸，較2022年5月俄烏戰爭初期的554.9噸大幅下滑。

彭博報導，俄羅斯為全球第2大黃金生產國，年產量約300噸，但2022年起不再被倫敦金銀市場協會接受，失去重要銷售管道。情報局認為，在西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿往來受限下，俄羅斯被迫將黃金出口轉向亞洲，中國成為主要市場。

情報局指出，俄羅斯面臨通膨壓力及稅基縮小，今年恐陷入經濟衰退。近來金價創新高，黃金出口驟增，顯示俄方試圖在財政年度尾聲縮小預算缺口。

烏克蘭對外情報局常務副局長盧霍夫斯基（Oleh Luhovskyi）24日表示，克里姆林宮計畫於今年上半年出售約190億美元的黃金及貴金屬儲備填補赤字。他指出，俄羅斯2025年燃油收入年減24%，已3度修正預算案，赤字擴大5倍。

俄羅斯自2006年起逐步增加黃金儲備，並在2014年併吞克里米亞後進一步擴大，作為因應國際制裁的手段。

彭博引述俄羅斯央行數據指出，去年底俄羅斯黃金儲備約3260億美元，占外匯儲備約4成，並證實透過國家財富基金對外出售黃金。獨立媒體梅杜扎（Meduza）則指出，阿拉伯聯合大公國為俄羅斯黃金重要轉運站，推測大量黃金最終流向中國。

此外，盧霍夫斯基表示，中國為俄羅斯提供替代國際交易管道，包括加密貨幣 及連結人民幣跨境支付系統（CIPS）等，中俄目前在經濟、國防工業、交通及創新等領域合作超過60項，總值逾1000億美元。

僅在2025年，俄羅斯從80多家註冊於中國的公司，採購約4萬種電子零組件，包括晶片與發電設備，用於飛彈、無線電等軍工產品。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）28日報導，有證據顯示中國向俄羅斯出售價值103億美元的技術與設備，並指俄方使用中國製電腦數值控制（CNC）工具機，生產可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，以及類似「見證者」系列的無人機。中國外交部否認相關指控。