我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬天人會變醜？3招搶救乾燥暗沉肌

Meta華裔科學家回中國探親後持O-1簽證再入境遭拒

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

中央社基輔29日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏克蘭對外情報局（SZRU）今天表示，俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。

情報局指出，俄羅斯去年對中國出口黃金25.3噸，其中12月單月出口近10噸，占全年近4成。截至今年1月，俄羅斯國家財富基金（National Wealth Fund）中，由中央銀行持有的黃金僅剩160.2噸，較2022年5月俄烏戰爭初期的554.9噸大幅下滑。

彭博報導，俄羅斯為全球第2大黃金生產國，年產量約300噸，但2022年起不再被倫敦金銀市場協會接受，失去重要銷售管道。情報局認為，在西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿往來受限下，俄羅斯被迫將黃金出口轉向亞洲，中國成為主要市場。

情報局指出，俄羅斯面臨通膨壓力及稅基縮小，今年恐陷入經濟衰退。近來金價創新高，黃金出口驟增，顯示俄方試圖在財政年度尾聲縮小預算缺口。

烏克蘭對外情報局常務副局長盧霍夫斯基（Oleh Luhovskyi）24日表示，克里姆林宮計畫於今年上半年出售約190億美元的黃金及貴金屬儲備填補赤字。他指出，俄羅斯2025年燃油收入年減24%，已3度修正預算案，赤字擴大5倍。

俄羅斯自2006年起逐步增加黃金儲備，並在2014年併吞克里米亞後進一步擴大，作為因應國際制裁的手段。

彭博引述俄羅斯央行數據指出，去年底俄羅斯黃金儲備約3260億美元，占外匯儲備約4成，並證實透過國家財富基金對外出售黃金。獨立媒體梅杜扎（Meduza）則指出，阿拉伯聯合大公國為俄羅斯黃金重要轉運站，推測大量黃金最終流向中國。

此外，盧霍夫斯基表示，中國為俄羅斯提供替代國際交易管道，包括加密貨幣及連結人民幣跨境支付系統（CIPS）等，中俄目前在經濟、國防工業、交通及創新等領域合作超過60項，總值逾1000億美元。

僅在2025年，俄羅斯從80多家註冊於中國的公司，採購約4萬種電子零組件，包括晶片與發電設備，用於飛彈、無線電等軍工產品。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）28日報導，有證據顯示中國向俄羅斯出售價值103億美元的技術與設備，並指俄方使用中國製電腦數值控制（CNC）工具機，生產可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，以及類似「見證者」系列的無人機。中國外交部否認相關指控。

俄羅斯 烏克蘭 加密貨幣

上一則

美元貶、金價飆事出何因？克魯曼揭「貶值交易」內幕

延伸閱讀

中國投資者去年出手買了全球近10%黃金

中國投資者去年出手買了全球近10%黃金
無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元

無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元
俄首次以星鏈操控長程無人機 義贈工業鍋爐、發電機援烏

俄首次以星鏈操控長程無人機 義贈工業鍋爐、發電機援烏
避險需求強 金價單日漲3.2%破5500美元 帶動基本金屬走勢

避險需求強 金價單日漲3.2%破5500美元 帶動基本金屬走勢

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
善於展現親和力的輝達CEO黃仁勳24日驚喜現身上海，他當日出現在浦東陸家嘴附近乳山路錦徳菜市場，品嘗並購買水果小吃等食物，引來群眾圍觀合影。（取材自科創板日報）

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

2026-01-24 23:16

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲
明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領