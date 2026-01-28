ASML帶旺科技股 高盛示警弱勢美元 靜候Fed決策

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
美股28日早盤四大指數同步走高。路透
晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）訂單熱絡，讓人工智慧（AI）交易再添柴火，科技股勁揚。美股28日早盤四大指數同步走高。

道瓊工業指數早盤上揚0.1%，史坦普500指數上揚0.2%，那斯達克指數上揚0.5%，費城半導體指數大漲2%。

輝達揚升1%、台積電ADR揚升0.7%、

艾司摩爾（ASML）ADR攀升0.7%。該公司上季訂單總額刷新歷來紀錄、達132億歐元（158億美元），遠超市場預期，訂單總額是業界最關注的指標，可以反映晶片製造商對未來AI需求的信心。

儲存設備大廠希捷科技（Seagate）爆衝15%。該公司上季營收、獲利均擊敗預期，主要是AI資料儲存的強勁需求帶動。

科技七雄財報即將陸續出爐，由Meta、微軟、特斯拉打頭陣，這三家公司預定28日美股盤後揭曉財報。由於科技大廠估值已高，資金輪動到估值較低的領域，加上投資人質疑AI支出能否支撐高昂股價，市場將密切注意科技七雄的資本計畫。

Fed定於美國時間28日宣布利率決策，外界普遍預料利率將維持在3.5%-3.75%。交易者將關注Fed聲明與主席鮑爾發言，尋找未來利率走勢的線索。SWBC的Chris Brigati認為，鑒於經濟持續展現出非凡力道，Fed未來的利率決策，可能會強調依循數據。投資人將觀察是否影響美元走勢。

高盛集團副董事長卡普蘭說，雖然弱勢美元能提振出口，但美國債務約39兆美元，債務如此沉重時，幣值穩定重於出口。他說：「美國將希望看到穩定的美元、希望走勢持穩、希望能夠出售長天期美債。」

利率 AI 美股

