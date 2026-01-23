英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
英特爾股票價位如今高於台積電。路透
英特爾（Intel）股價過去五個月漲勢凌厲，使得該公司股票如今比全球晶圓代工龍頭業者台積電還貴，與2024和2025年大多數時間價位低於台積電的情況正好相反。美國媒體指出，從兩家公司營運表現來看，英特爾股票價位高於台積電一點也說不通。

美國總統川普去年8月宣布美國政府將敲進英特爾10%股權，軟銀和輝達（Nvidia）隨後也宣布類似投資。投資人押注這些新資金及人工智慧（AI）需求激增，將協助英特爾起死回生，帶動該公司股價過去8月以來翻漲逾一倍。

根據彭博資訊數據，截至美國股市22日收盤，英特爾以未來四季預估息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）計算的企業價值倍數為17.74倍。相較之下，台積電截至台股23日收盤的企業價值倍數為12.36倍。

美國媒體The Information認為，英特爾股票比台積電還貴不合理，只要比較兩家公司表現就能一目了然。台積電2025年營收成長35.9%，2026年成長率可能逼近三成。對比之下，英特爾營收近幾年不斷下滑，而且仍仰賴桌上型電腦晶片市場，錯失AI晶片熱潮。

看多英特爾的投資人點出一個可能拉抬英特爾地位的地緣政治因素，即中國可能控制台灣，但問題在於投資人不可能估算這種情況發生的可能性。

Freedom資本市場公司科技研究主管米克斯（Paul Meeks）說：「認為英特爾能成為美國版台積電太天真…問題不在於需求…沒有任何業者面臨需求問題，英特爾問題出在供給。」

