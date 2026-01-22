阿里雲李飛飛：記憶體價格或再漲兩到三倍

我的頻道

記者謝守真／即時報導
阿里雲智能集團資深副總裁李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。（中新社檔案照）
阿里雲智能集團資深副總裁李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。（中新社檔案照）

阿里雲智能集團資深副總裁、數據庫產品事業部負責人李飛飛近日在2026 PolarDB開發者大會表示，AI原生資料庫是必然方向，內存（記憶體）價格可能再漲兩到三倍，需加速資料庫AI化轉型，透過模型算子化實現熱資料到Token即時轉化。

上海證券報指出，李飛飛會後表示，「接下來的一年，全世界的Token量可能會增長100倍或1000倍。就像人一樣，你直接給他鐵、銅、金，他不知道如何使用，而你給他金項鍊和金手鐲，他知道如何使用，因此必須採用場景化拓展。」

李飛飛回顧，記憶體價格在過去數月已上漲30%至40%，未來可能再上漲2至3倍，她指出，「大模型脫離熱數據便易產生幻覺，無法應對實時場景需求，而模型算子化正是打通熱數據與模型推理的關鍵，能實現熱數據到Token的實時轉化。」她認為，內存成本持續上升將影響大模型在資料庫內的部署，因此加速推進資料庫AI化轉型顯得迫切。

此次PolarDB開發者大會上，阿里雲首次闡述「AI就緒資料庫」的四大核心支柱，包括多模態AI資料湖庫、高效融合搜索能力、模型算子化服務及面向AI代理（AI Agent）應用的後端服務。李飛飛指出，PolarDB將大模型能力從「外掛」內化為「內生」，資料庫不僅能存儲和查詢多模態資料，還能直接驅動智能決策。

升級後的PolarDB支持結構化、半結構化及非結構化資料的統一管理，結合Embedding能力實現多模態檢索與語義理解，並透過模型算子化與AI代理，開發者可在資料庫內直接調用大模型推理功能，無需跨系統導入或導出資料。李飛飛形容，資料是AI燃料，記憶體是引擎，「將AI大模型嵌入資料庫是必須要做的一件事情」，可提升資料處理效率並保障安全。

她指出，隨著記憶體價格上漲與資料需求激增，開發者與企業將越來越依賴AI就緒資料庫來管理大規模熱資料與多模態資料。PolarDB目前已服務超過2萬用戶，部署規模超過300萬核，涵蓋金融、汽車及網際網路等行業。

此外，時代周報引述李飛飛補充稱，AI-Ready演進將拓展終端用戶群體，未來用戶可能不需使用命令行，即可透過自然語言操作資料庫。「從Cloud Native到AI-Ready，再往下三年後，我認為會進入AI-Native時代。」

