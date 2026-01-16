Netflix與索尼影業簽協議 將獨家播映蜘蛛人等新片

串流媒體巨擘Netflix 與索尼 影業娛樂公司今天宣布，雙方已達成新協議，「蜘蛛人 ：超越新宇宙」等索尼電影未來在院線下檔後，首先將在Netflix平台獨家播映，供其全球用戶觀賞。

路透社報導，根據這項多年期協議，索尼影業娛樂公司（Sony Pictures Entertainment）的電影在院線下檔並推出隨選視訊後，前18個月將由Netflix獨家播映，之後再轉由迪士尼播映。

隨著各地區權利先後開放，這項合作將於今年稍晚陸續展開，預計2029年初可在全球全面落實。

按照新協議，除「蜘蛛人：超越新宇宙」（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse，暫譯）外，其他將上架Netflix的索尼電影包括任天堂遊戲「薩爾達傳說」（The Legend of Zelda）的真人版電影、由達珂塔芬妮（Dakota Fanning）和艾兒芬妮（Elle Fanning）姐妹主演的「夜鶯」（The Nightingale，暫譯）、英國名導山姆曼德斯（Sam Mendes）的披頭四（The Beatles）4部曲。

隨著Netflix愈來愈倚賴授權內容，這項協議有助該平台持續獲得新片資源並提供給全球用戶。Netflix目前僅在美國、德國及東南亞部分地區享有類似的索尼電影播映權。

串流服務重塑消費者的觀影習慣，促使片商重新思考電影發行的長期策略之際，對索尼影業而言，這項安排則為其院線片提供了穩定的播映平台。