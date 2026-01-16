調查：多數低薪美國勞工憂AI威脅就業

我的頻道

中央社紐約16日綜合外電報導
根據哈里斯民意調查公司和非營利組織Merit America提供Axios的調查結果，年薪5萬美元以下美國勞工憂心人工智慧（AI）將損害其工作保障，使經濟流動性變得更加困難。（路透）
根據哈里斯民意調查公司和非營利組織Merit America提供Axios的調查結果，年薪5萬美元以下美國勞工憂心人工智慧（AI）將損害其工作保障，使經濟流動性變得更加困難。

美國新聞網站Axios報導，48%受訪者認為AI具有潛力，52%對於AI未來可能影響自己工作感到害怕或不確定其影響程度。男性與45歲以下勞工比較可能對AI抱持正面看法。

56%受訪者認為自己可能因AI而不得不換工作，49%擔心會因AI而失業。70%受訪者希望可能導致大量工作消失的AI技術停止發展。

勞動力技能非營利組織Merit America共同執行長史泰林（Rebecca Taber Staehelin）在新聞稿中表示：「我們需要像（美國戰爭部）國防先進研究計畫局（DARPA）一類作為去未雨綢繆，而不是在經濟變革降臨時重蹈卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）來襲時那種反應。」

「美國迫切需要建立一套與科技衝擊速度同步的再培訓基礎設施。」

哈里斯民意調查公司（HarrisX）與Merit America是在去年10月28日至11月11日對3048位低薪勞工進行這項線上調查，其中68%年收入低於3萬5000美元。調查誤差範圍為正負3.1個百分點。

