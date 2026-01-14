外資唱多 料中國今年股匯雙升

高盛、博恩斯坦等全球投資機構都賭中股匯市將於今年上攻。(路透)

高盛 、博恩斯坦等全球投資機構都賭人民幣與中國股市將於今年上攻，暗示資金將更加決定性地移入中國資產。高盛已經調高對中國股市的評估，強調股價令人難以抗拒，產業政策支持，以及企業獲利展望良好等利多。

由於中國當局允許美元對人民幣匯率 「破7」，市場人士也加碼人民幣，一些分析師甚至預測人民幣今年將升到6.25。花旗集團、法國巴黎資產管理公司與美國銀行（BofA）等機構都看升人民幣。

2025年人民幣與中股出現罕見的同步上升走勢，形成良性循環，有助於進一步恢復投資人對中國資產的信心，也促使多頭氛圍甚囂塵上。中國去年經濟依靠出口熱絡，帶動製造業復甦，加上銀行體系情況穩定，也令投資人寄望於地產及消費等落後類股可能也值得關注。

香港中股指數上漲逾22%，人民幣對美元則升值逾4%，是5年來最佳表現，今年仍持續「雙升」勢頭，人民幣「破7」，且境內中股也衝到4年來高點。

富蘭克林坦伯頓集團策略專家指出，「人民幣升值，能使以美元為計價基礎的投資人獲得較佳的報酬率，因而能助中股一臂之力。在此同時，外資流入中股也能支持人民幣匯率」。

香港恆生國企股指數目前的預估本益比為10.7倍，遠低於史坦普500指數的22.3倍，及MSCI亞太指數的15.3倍。

高盛也將今年底滬深指數（CSI 300）目標價位調高到5,200點，比周二（13日）收盤價高出9%；高盛也將2026及2027年中國上市公司預估獲利率上修到14%，遠高於2025年的4%，指出「人工智慧（AI）貨幣 化，政策刺激，以及流動性噴出」等利多題材。

深圳華升資產管理公司投資長王丹表示，「今年將維持緩步的多頭走勢。儘管經濟基本面與數據並不支持牛市全面爆發，但利率持續下降，使投資人更有意願投資，並對偏低的資產做長期布局」。除了AI概念股之外，分析師對醫療、電池供應鏈及農業類股也相當觀。

投資機構也看升人民幣。高盛去年11月將人民幣12個月的預估匯率上修到6.85，花旗最近也預期人民幣將呈現「管控下的升值」走勢，預估6-12個月的目標為；高盛也預估人民幣將升到6.8，法國巴黎銀行預估目標為6.5-6.8。

瑞士銀行雖不預期人民幣今年將美元升值，但預期人民幣將對其他主要貿易夥伴國的貨幣升值。去年人民幣的貿易加權匯率指數下跌逾3%，一部分是因為主要貿易夥伴國的貨幣對美元升值更快，因此「在短期間人民幣有升值空間，以反映出口熱絡及貿易順差」。