比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

編譯易起宇／綜合外電
億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透
億萬富豪彭博當年剛出社會時,放棄了另一個更高薪的工作,選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

彭博資訊億萬富豪創辦人麥可．彭博（Michael Bloomberg）1960年代剛開啟職涯時，一年只賺1.15萬美元。這在當時已是不錯的薪水，相當於現在的約11.4萬美元。但他其實還有另一家公司提供他1.4萬美元的薪水，但他比較喜歡他在華爾街投資銀行所羅門兄弟（Salomon Brothers）遇到的人。

雖然這個選擇或許似乎有些古怪，竟然放棄了較高的薪水，但卻是彭博他職涯做過眾多聰明選擇中的第一個。

財星雜誌（Fortune）報導，彭博日前在挪威銀行投資管理公司（NBIM）的播客節目上表示：「到頭來，結果一切順利。不必為我感到遺憾，但我永遠不會忘記人們犯下跑去能賺最多錢地方工作這個過錯。」

另一位金融界傳奇、「股神」巴菲特（Warren Buffett）也分享了同樣的想法，挑選工作以一起共事的人為優先指標，而不是以能賺多少。

巴菲特在他最後一次的波克夏年度股東會上告誡下一代員工，「別對起薪太過憂心，但要對你所效命工作的人非常小心，因為你會沾染這些周遭人的習慣」，「有些特定工作不是你應該接下的」。

對面臨通膨、就業市場疲軟和買不起房危機的新一代來說，這是一個奇怪的建議。但到頭來，巴菲特和彭博都是在為剛出社會的Z世代年輕人設身處地著想。近年的大多數大學畢業生，都表達了他們害怕未知數，和不知該選擇哪種職涯路線。

彭博表示，「賺錢不是人生的一切。你必須要去吸取經驗、與他人建立友誼、嘗試各種東西，再來看看哪些管用、哪些不管用」。「所有年輕人都只會注視壞事」。

巴菲特也多次強調，聰明挑選同事的重要性。在波克夏2004年的年度股東會，一名來自加州的14歲年輕股東問了他一個問題：「你會建議我這樣的年輕人如何成功？」

巴菲特說：「你最好多和比你還好的人當朋友。挑選比你還要行為更好的夥伴，你也會慢慢和他們一樣。」

「股神」巴菲特在退休前最後一次股東大會建議新進員工，別對薪水太過憂心，但要小心一...
「股神」巴菲特在退休前最後一次股東大會建議新進員工,別對薪水太過憂心,但要小心一起工作的人。美聯社

