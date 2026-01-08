科技股下挫而小型股上揚 史坦普500指數幾無變動但那指跌

美股8日收盤漲跌不一，去年科技股中表現優異者遭拋售，投資人轉而湧入能源生產商、消費品企業和小型股。路透

美國股市8日收盤漲跌不一，包括輝達（Nvidia）和蘋果在內去年科技股中表現優異者遭拋售，投資人轉而湧入能源生產商、消費品企業和小型股，國防公司在美國總統川普 呼籲將國防預算擴大至1.5兆美元後走高。

道瓊工業指數上漲0.55%，收49,266.11點；史坦普500 指數上漲0.01%，收6921.45點；那斯達克指數下跌0.44%，以23,480.02點作收。

輝達下跌 2.2%，博通下跌 3.2%，微軟下跌 1.1%。史坦普500科技指數跌幅為1.5%，2026年迄今跌幅約1%，因投資人對人工智慧 相關股票愈來愈挑剔，這些股票近年來因漲幅過大而估值偏高。

谷歌母公司Alphabet日內上漲1.1%，該公司市值自2019年以來首次超過蘋果，成為市值第二高的美企。iPhone 製造商蘋果股價下跌0.5%。

B. Riley Wealth 首席市場策略師Art Hogan說：「人工智慧仍然炙手可熱，但也有贏家和輸家。告訴我你是如何實現貨幣化的。讓我看看你投入開發的資本支出是否會有回報。」

在川普表示2027年美國軍事預算應為1.5兆美元，遠高於國會批准的2026年9,010億美元之後，國防類股走高。洛克希德馬丁上漲4.3%；諾斯洛普格拉曼攀升2.4%；Kratos Defense飆漲13.8%。

在川普威脅阻止國防承包商支付股息或購買庫藏股直至他們加快武器生產後，一些國防股在前一交易日下跌。

史坦普500指數和道瓊工業指數周三短暫觸及日內紀錄高點，在第四季度財報季到來之前，估值仍然相對較高。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，史坦普500指數的預期本益比約為22倍，低於11月份的23倍，但高於19倍的五年平均水準。

儘管勞動需求依然低迷，但上周新申請失業救濟金的美國人數量僅溫和上升，為周三的ADP就業和JOLTS數據提供了支持。

交易員關注9日(周五)至關重要的12月非農就業報告，這將是美國史上最長政府停擺後首批可靠數據之一。

惠譽上調美國經濟成長前景，預計2025年國內生產總值增長2.1%，在納入因去年政府關門而延遲的經濟數據後，預計2026年可增長2.0%。

與人工智慧相關的存儲晶片製造商在大幅反彈後出現下跌。SanDisk下跌5.4%，西部數據下跌 6.1%，希捷下跌 7.7%。

在 Piper Sandler將福特汽車從「中性」上調至「增持」後，福特汽車大漲 4.7%。