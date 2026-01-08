不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透
史坦普全球公司表示，受能源轉型與人工智慧（AI）產業榮景影響，全球可能面臨銅這種金屬的供應短缺，進而釀成「系統性風險」。

根據史坦普全球8日的報告，若銅的供應未「顯著成長」，在2040年前，供應缺口預料將擴大到1,000萬噸，等同於當今近三分之一的全球需求，這會為全球的工業、科技發展及經濟成長構成系統性風險。

在貴金屬行情大漲之際，銅自去年10月來同步迭創新高，需求也日益擴大，舉凡興建AI資料中心、相應的電網基礎建設、以及綠能轉型，都少不了銅。分析師認為，若銅供應短缺，將威脅AI與綠能產業的發展。

共同主導這份報告的史坦普全球副董事長葉金指出，「銅是電氣化的主要支柱，但電氣化加速也對銅（的供應）構成挑戰」。他說，目前的風險在於，銅能否持續帶動電氣化進程，或淪為創新與成長的瓶頸。

史坦普全球表示，依據現在的趨勢，全球銅產量將在2030年攀峰，但後續產量將在需求續增的情況下滑落。許多銅礦設施正逐步老化，導致產量下滑，尋找與開設新的礦區，又需耗費數年時間與大量投資。

該公司預期，全球的銅需求將出現「變革性」的增長，在2040年升至4,200萬噸，遠高於去年的2,800萬噸。在這段期間，亞洲預料將占據60%的需求成長，受電動車銷量增加、電網升級等因素提振。

在此同時，供AI與機器人所用的資料中心，其銅需求預料在2040年前上升127%至250萬噸，「AI榮景要起飛、資料中心要建成，取得銅至關緊要」。

