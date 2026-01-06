Nvidia新晶片全面量產 費半勁揚 台積ADR漲近2%

美股6日早盤漲跌互見。

美股5日出現數周來最激烈的盤中漲勢後，6日稍事休息，四大指數漲跌互見。而半導體類股受惠於賭城消費電子展（CES）發布的新品，強勢上攻。

道瓊工業指數6日早盤走高0.1%，史坦普500指數和那斯達克指數徘徊平盤，費城半導體指數攀高1%。

輝達 上揚0.7%、台積電ADR上漲1.9%。輝達執行長黃仁勳在CES宣布，眾所期待的Rubin資料中心處理器，已經開始生產，客戶不久後就能試用。輝達並表示，正與自駕計程車業者合作，期盼自駕車 商使用輝達AI 晶片和軟體運作無人車隊，最快2027年開始。

超微（AMD）下跌2%，該公司發布新的資料中心晶片，並暢談未來產品特性，試圖削弱輝達對AI硬體市場的獨霸地位。

英特爾下跌0.5%，該公司推出新的AI筆電晶片「Panther Lake」，為採用英特爾18A製程生產的首款產品。

微芯科技（Microchip Technology）大漲7%，因該公司調升季度銷售展望。

本周將有多項勞動數據出爐，包括12月非農就業報告，可能會影響聯準會（Fed）的貨幣政策走向。外界認為，美股下一階段漲勢，有部分取決於Fed的寬鬆速度。