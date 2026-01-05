我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

這家外資看好超微營收未來兩年翻倍 股價再飆50%

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Aletheia資本已將超微的股票目標價調升至330美元。相形下，超微5日盤中股價約為225美元。路透
Aletheia資本已將超微的股票目標價調升至330美元。相形下，超微5日盤中股價約為225美元。路透

根據Aletheia資本的報告，隨著MI455X人工智慧（AI）晶片放量出貨，超微（AMD）營收在未來兩年內可能翻倍，目標價上看330美元，意味著較現行價位還有約50%的上漲空間。

Aletheia資本預期，AMD旗下的MI455X繪圖處理器（GPU）將於2026年第3季開始放量，第4季成為第一個完整出貨季度，並預料從該季起，AI將成為該公司單一最大營收來源，攀抵約95億美元；預料AMD 2026年全年AI營收可達184億美元，占總營收36%，並超越伺服器CPU業務的145億美元。

在需求端，OpenAI已於2025年10月宣布，將與AMD展開規模6百萬瓩（GW）的AI基礎設施合作，首批1GW預計自下半年啟動，推估將部署約25萬顆的MI455X。其後，甲骨文也宣布向AMD採購約5萬顆MI455X。此外，Meta、微軟與亞馬遜網路服務，同樣正與AMD洽談MI455X相關合作。綜合各項已知與潛在訂單，估計2026年MI455X的整體需求量，可能達到60萬–80萬顆。

在供給端，Aletheia資本估計AMD可為MI455X取得約5萬片CoWoS產能，足以在2026年封裝約40萬顆MI455X。該數字仍存在上行空間，可能來自台積電製程效率的提升，不過台積電2奈米製程的晶圓供應，也可能成為另一項限制因素。

AI 台積電 超微

上一則

保時捷傳售布加迪股份 埃及富豪將入主超跑王國

延伸閱讀

台積電大漲後盾 至少8分析師重申或調高目標價

台積電大漲後盾 至少8分析師重申或調高目標價
台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電 根本沒吃到紅

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電 根本沒吃到紅
AI、高速運算需求熱 台積電先進製程大擴產

AI、高速運算需求熱 台積電先進製程大擴產
AI助攻 美生產力優勢擴大 經濟學家看好

AI助攻 美生產力優勢擴大 經濟學家看好

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班