美國攻擊委內瑞拉將震撼油市？下周估衝上65美元

編譯林文彬／綜合外電
圖為委內瑞拉石油開採設施。歐新社
圖為委內瑞拉石油開採設施。歐新社

美國對南美洲主要產油國委內瑞拉發動攻擊，預料將為油市帶來新一波震盪。專家認為，這起事件可能帶動國際油價下周站上每桶65美元，但後續影響或許有限。

分析顯示，委內瑞拉已證實的石油蘊藏量居全球之冠，每日原油產量為110萬桶，大多流入中國大陸與印度。這個數量從全球貿易流動來看不大，但委內瑞拉原油品質獨特，逾67%產量為重油。

美國攻擊委內瑞拉後，市場預期原油價格下周將跳空開高，Ya Wealth董事古普塔（Anuj Gupta）認為，布蘭特原油價格5日恢復交易後可能登上每桶65美元。布蘭特原油期貨價格2日收在每桶60.75美元，小跌0.16%。

Century Financial投資長瓦萊查（Vijay Valecha）也指出，能源市場下周波動可能加劇。瓦萊查說：「歷史顯示，油價在地緣政治不確定性瀰漫時往往會出現缺口，例如美國去年空襲伊朗地下核設施後，市場一開盤油價就勁揚多達7%，過去周期也曾發生類似現象。」

不過，基於制裁和運輸限制已導致委內瑞拉石油出口承壓，進而削弱新衝擊威力，油價就算真的大漲，也可能只是曇花一現。市場情報公司Energy Aspects分析師沈恩（Amrita Sen）指出，委內瑞拉船隻先前遭攻擊及最新制裁與封鎖措施，已導致該國石油產量減少約25%，但最新一波攻擊未直接瞄準石油設施。路透也引述知情人士說法報導，委內瑞拉國營能源公司PDVSA在這波攻擊毫髮無傷。

沈恩說：「由於庫存預料將大增，這起事件對油價的影響不會太大。」

對能源市場投資人而言，最大憂慮是這場危機進一步惡化，其他國家可能捲入衝突。伊朗不只委內瑞拉主要貿易夥伴，也是委國盟友之一。

另一方面，黃金、美國公債和日圓等避險資產是否會獲得提振，也是關注焦點。古普塔預期金價5日開盤後可能觸及每英兩4,380美元，相當於從2日收盤水準上漲逾1%，白銀價格可能上看每英兩78美元。

