我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

中央社班加羅爾1日綜合外電報導
Starlink將改變其環繞地球衛星的軌道配置，預計於2026年一年內陸續將運行高度約550公里的衛星降至480公里，以提升太空安全。示意圖。（路透）
Starlink將改變其環繞地球衛星的軌道配置，預計於2026年一年內陸續將運行高度約550公里的衛星降至480公里，以提升太空安全。示意圖。（路透）

「星鏈」（Starlink）工程副總裁尼柯斯（Michael Nicolls）今天表示，Starlink將改變其環繞地球衛星的軌道配置，預計於2026年一年內陸續將運行高度約550公里的衛星降至480公里，以提升太空安全。

「星鏈」是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下的衛星網路服務公司。SpaceX長期以火箭發射業務聞名，旗下的「星鏈」藉由近萬顆衛星向消費者、政府與企業客戶提供寬頻網路服務，已成為全球最大衛星營運商。

路透報導，「星鏈」希望藉由降低衛星軌道，提升太空安全。

Starlink去年12月指出，一顆衛星在太空中出現異常，不僅產生「少量」碎片，並在高度約418公里時與地面通訊中斷。對於這家衛星網路巨頭而言，這種軌道異常事故非常罕見。

這顆衛星是Starlink提供寬頻網路服務的近萬顆在軌營運衛星之一。「星鏈」當時表示，事故發生後它快速下降了4公里，顯示衛星內部可能發生了小型爆炸。

尼柯斯在社群平台X發文指出：「降低衛星軌道，會讓Starlink衛星軌道更為集中，並能在多方面增進太空安全。」「在500公里以下的高度，潛在碰撞的碎片數量少，計劃要布建的衛星數量也相對較少，可降低碰撞的整體風險。」

近年來，隨著企業和各國競相部署數萬顆衛星，建構提供網路服務的衛星群，並用於通訊及地球影像等太空服務，以致地球軌道上的太空飛行器數量急遽增加。

太空 SpaceX 馬斯克

上一則

新加坡受惠AI熱Q4表現強勁 2025年GDP成長達4.8%

延伸閱讀

北京控星鏈兩度危險抵近中太空站 擠占頻軌還被詐團利用

北京控星鏈兩度危險抵近中太空站 擠占頻軌還被詐團利用
新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空
中指控美「星鏈」2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用

中指控美「星鏈」2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用
日智庫分析衛星影像：中國第4艘航艦 推測是核動力

日智庫分析衛星影像：中國第4艘航艦 推測是核動力

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光