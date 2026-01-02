甲骨文現金吃緊有何解？媒體：質押晶片籌措銀彈再買晶片

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
甲骨文的錢包跟不上野心，外媒提出關於2026年的一個預測，可望解決甲骨文現金不足的難題。路透
甲骨文承諾為OpenAI興建配備大量晶片、規模龐大的資料中心，但面臨一個實質的難題：現金不足。

The Information報導，資產擔保證券（ABS）市場將是一個解方。甲骨文可將已經持有的晶片作為抵押擔保品來借款，再用籌得的資金買更多晶片。該公司去年9月已透過公開市場發債180億美元籌資，若用晶片做擔保，有望以較低利率籌得更多資金。

截至目前，甲骨文資料中心的施工進度相當迅速，但接下來得在這些設施中部署輝達（Nvidia）晶片，才能支援OpenAI的模型訓練與ChatGPT的運作。這些晶片是成本最高的環節，倘若甲骨文無法籌措所需資金，恐錯失採購伺服器的時機，進而流失業務。

甲骨文可依雲端客戶的風險等級，打造不同債務工具，也可設立特殊目的實體（SPV）來持有晶片，把債務留在資產負債表之外，以守住投資級信用評等。

此外，輝達還可承諾，若甲骨文違約，將買回晶片以支持債務。輝達已經承諾投資多達1,000億美元於OpenAI，用此方式提供後盾並非難以想像，只要此舉有助推升繪圖處理器（GPU）銷售。

透過資產擔保證券（ABS），企業可將各類資產作為抵押來舉債，如房貸到資料中心租賃合約。企業會將這些資產打包，以分散單一資產的違約風險，提供投資人切割後的現金流。較保守的投資人可購買殖利率較低、但相對安全的債券分層；其他投資人則可以較高風險換取更高報酬。2025年來，企業已發行逾8,000億美元此類債務，其中最大部分是以汽車貸款作為擔保。

人工智慧（AI）雲端新創CoreWeave日前發行用晶片作為擔保的債務，籌資約130億美元。大力支持馬斯克旗下企業的Valor Equity Partners，正為一個特殊目的實體募資200億美元，用於採購輝達晶片並出租給xAI。

甲骨文可採用CoreWeave開創的發債結構，鎖定偏好主流資產擔保債務市場的標準化與較高流動性的族群，將其推廣至更多潛在買家。上述兩個特性相互配合，應有助甲骨文盡可能取得最低的借款成本。

目前尚未有人嘗試將晶片擔保的交易引進公開市場，因為還沒有這個必要。以Google為例，該公司雲端業務的建置成本，得以由其他部門的獲利支應。但甲骨文並沒有Google的資金實力，而眼下天時地利，或許正是放手一搏的時候。

