挺接班人 巴菲特：比起任何企業 波克夏更可能再過100年

編譯陳律安／綜合外電
「股神」巴菲特卸任波克夏執行長前說，波克夏比起任何公司，都更有機會再延續100年。美聯社
「股神」巴菲特卸任波克夏執行長前說，波克夏比起任何公司，都更有機會再延續100年。美聯社

「股神」巴菲特在作為波克夏執行長的最後一次訪談中說，與任何公司相比，波克夏更有機會度過下一個百年，他同時也為繼任者亞伯強力背書。

巴菲特在CNBC播出的部分訪談中表示：「與我所能想到的任何公司相比，波克夏更有機會自此刻起再延續100年。」完整訪談將於1月13日播出。

巴菲特已於1日正式卸任、交棒給亞伯，結束對波克夏60年來的治理；在這一甲子的歲月中，他把這家跌跌撞撞的紡織業者，打造成市值上兆美元的綜合企業，事業版圖橫跨保險業、鐵路事業，持有現金突破3,000億美元。

巴菲特說：「葛雷格（亞伯的名字）將成為主事者」，「真不敢想像，他一周的工作成果，搞不好抵得過我一整個月...我寧願讓葛雷格管理我的財富，而非全美任何頂尖投資顧問或執行長」。

自巴菲特去年5月宣布退休，波克夏股票的「巴菲特溢價」光環逐漸消散，表現落後大盤，反映投資人質疑亞伯管理龐大事業與股票資產的能力，可能追不上巴菲特。

仍將留任董事長一職的巴菲特說，亞伯是明智務實的領導者，和他本人一樣都過著遠離鎂光燈的一般生活。

巴菲特說，亞伯做人實在，喜歡與孩子一起玩冰上曲棍球，「如果鄰居不認識他的話，根本不會知道他從元旦起，將掌管一家聘僱近40萬人、且規劃再營業大約50年或100年的企業」。

巴菲特也暗示，他將逐步淡出第一線。他表示，今年不會登上波克夏年度股東大會的舞台，象徵這項延續數十年、每年吸引數萬名投資人前往奧馬哈的傳統，將出現明顯變化。他說，他會到場，但不會登台發言，而是坐在董事席。

