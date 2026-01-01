我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財源不能斷？各國政府要求打詐 Meta粉飾太平手法曝光

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

中央社／紐約31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
股神巴菲特在2025年12月31日卸下波克夏公司執行長職位，由他掌舵60年的波克夏將邁入新時代。（美聯社）
股神巴菲特在2025年12月31日卸下波克夏公司執行長職位，由他掌舵60年的波克夏將邁入新時代。（美聯社）

在傳奇投資大師巴菲特（Warren Buffett）擔任執行長的最後一天，波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）股價小幅收低，1月1日起由阿貝爾（Greg Abel）接班。

路透報導，波克夏A股今天下跌600美元，跌幅0.1%，收75萬4800美元；B股則下跌1.06美元，跌幅0.2%，以502.65美元作收。史坦普500指數則下跌0.7%。

自1965年巴菲特掌舵以來，幸運持有波克夏至今的投資人，已獲得約6.1萬倍的報酬，遠高於史坦普500指數（含股息）約460倍的回報。

儘管波克夏從未出現年度虧損，但史坦普500指數在2025年及過去10年的表現均優於波克夏，主因是巴菲特難以為規模達1.08兆美元的企業集團尋得合適的併購對象。

波克夏旗下子公司包括蓋可產險（Geico）、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway），以及數十家製造與能源企業，零售品牌則有Brooks、Dairy Queen、Fruit of the Loom與時思糖果（See's Candies）。截至2025年9月，該公司持有現金及等價物高達3817億美元。

現年63歲的阿貝爾於2000年波克夏收購中美能源（MidAmerican Energy，現為波克夏能源公司）時加入公司，自2018年起擔任副董事長，負責管理波克夏的非保險業務。

現年95歲的巴菲特將續任董事長，他計劃每天照常前往位於內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）、離家僅約3.2公里的辦公室上班，並協助阿貝爾處理事務。

副董事長詹恩（Ajit Jain）將繼續負責對波克夏保險事業的日常監督，而阿貝爾則將持續掌管BNSF鐵路、製造及能源業務。

負責豪華飛機事業NetJets的執行長強生（Adam Johnson），將直接監督波克夏的消費品、服務及零售業務，這些業務原先是由阿貝爾負責。

波克夏 巴菲特 史坦普500

上一則

FT新年大事預測：AI泡沫恐破滅、川普關稅不會比現在高

延伸閱讀

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁

美股2025封關收黑 但三大股指全年漲幅強勁
大賣空本尊力推這檔股票 還拉股神幫抬轎 否認做空特斯拉

大賣空本尊力推這檔股票 還拉股神幫抬轎 否認做空特斯拉
股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代

股神巴菲特今退休 掌舵60年的波克夏進入新時代
巴菲特將卸波克執行長 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

巴菲特將卸波克執行長 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？