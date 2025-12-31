中調整人民幣匯率指數貨幣權重：美元歐元均下降

我的頻道

記者林茂仁／即時報導
人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重。（路透）
人民幣匯率指數（CFETS）調整貨幣權重，中國外匯交易中心31日調整CFETS指數、BIS貨幣籃子人民幣匯率指數貨幣籃子和權重，其中，CFETS指數中的美元及歐元權重都調降。新版指數自2026年1月1日起生效。

對比2024年，新版CFETS貨幣籃子中，美元權重從0.18903下調至0.183067910333，歐元權重從0.17902下調至0.178618845848，韓元（最新權重為0.084557506297）取代日圓（最新權重為0.081182351858）成為第三大權重貨幣，澳洲幣的權重從0.05947下調至0.054093213303，權重位列第六和第七的馬來西亞林吉特和俄羅斯盧布的權重較2024年上升。

中國外匯交易中心表示，CFETS人民幣匯率指數的籃子貨幣權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重法計算而得，現版指數採用的是2023年度貿易資料。為進一步增強指數代表性，新版指數採用2024年度貿易資料作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版CFETS人民幣匯率指數運行趨勢基本吻合。

BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重調整方面，中國外匯交易中心公告表示，國際清算銀行（BIS）最新一次貨幣籃子和權重調整時間為2023年1月，交易中心已相應調整BIS貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃子和權重。由於保加利亞自2026年1月起加入歐元區，保加利亞列維是BIS籃子貨幣之一。因此，新版BIS貨幣籃子將刪除保加利亞列維，同時將保加利亞列維對應的權重增加至歐元權重。

