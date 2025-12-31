我的頻道

巴菲特將卸波克執行長 他建議：避開這個重大的職涯錯誤

編譯季晶晶／即時報導
巴菲特建議，避開為追逐高薪而犧牲熱情與成長的職涯陷阱。（路透）

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）31日即將卸下波克夏（Berkshire Hathaway）的執行長職務，回顧其職業生涯，他曾多次分享寶貴的工作哲學：金錢不是職涯選擇的全部，將高薪置於首位，往往是最大的錯誤。

財經網站MarketWatch報導，巴菲特認為，過度在意起薪，容易讓人為了短期報酬，選擇自己並不喜歡、也缺乏成長空間的工作，甚至與錯誤的人共事，長期反而傷害整個職涯。

他建議年輕人應該花時間探索真正樂在其中的事業，一旦找到了就持續投入，不必急著計較回報。

他特別提醒：「你會模仿身邊人的習慣。」有些環境可能透過高風險或不當手段換取高收入，但那不是值得追隨的方向。如果條件允許，應追隨熱情，去做那些「即使沒有錢也會想做的事」。

職涯專家、「Ladies Get Paid」一書作者Claire Wasserman也指出，求職時的薪水與職位，從來不只是關於當下，更重要的是這份工作「能否把你推向更好的未來」。比起報酬，更應該評估能學到哪些技能、建立哪些人脈，以及實際的成長空間。

