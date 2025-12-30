Fed會議紀錄顯示 官員對明年初繼續降息更加審慎

會議紀錄發布後，聯邦資金期貨合約顯示1月降息的可能性略微下降至約15%。（路透）

聯準會（Fed）會議紀錄顯示，本月開會決議降息 時，有官員表態他們不願近期支持進一步放寬貨幣 政策，可見Fed下次在1月若要降息，可能會面臨阻力。

Fed今年底為止已連續三度降息，旨在緩和勞動市場疲軟的壓力。Fed委員會多數成員認為，如果通膨下降，利率最終可以進一步調降。

會議紀錄指出，由於物價漲幅比Fed預期更具持續性，降息變得越來越難以抉擇。Fed會後發布的數據顯示通膨在 11月有所降溫，但經濟學家說，最近的政府停擺恐怕扭曲了這些數據。

會議紀錄發布後，聯邦資金期貨合約顯示1月降息的可能性略微下降至約15%。

桑坦德美國資本市場（Santander US Capital Markets）首席美國經濟學家史丹利（Stephen Stanley）說，從表決結果來看，主席鮑爾 在正反意見分歧的委員會中持續發揮影響力。

史丹利在給客戶的報告中說：「委員會本來很容易朝任何一個方向發展，但從FOMC最終決定放寬貨幣政策的結果，證明鮑爾主席力促降息。」

Fed會議紀錄顯示，多數官員支持本月的降息，但有官員表態「這項決定是在正反意見極為接近下達成，他們本來也可能支持維持目標利率不變」。會議紀錄指出，其他官員則反對12月降息，並對 Fed今年將通膨降至2%目標的努力陷入停滯表達疑慮。

會議紀錄凸顯了Fed內部的分歧，特別是在最近一次投票中出現了三張反對票——其中兩位官員反對任何降息，川普盟友理事米倫則支持更大規模的降息。

展望未來，會議紀錄說有官員建議，「在一段時間內維持目標區間不變，可能是適當的做法」。

對許多經濟學家而言，隨著邁入2026年，就業市場看來依然脆弱，今年招聘疲軟，失業率也升至 4.6%。然而，通膨持續未退，加上已經多次降息，若Fed決定在2026年繼續放寬貨幣政策，恐怕被迫採取更謹慎的行動。

在Fed公布的「點狀圖」中，官員的預測中位數顯示2026年全年僅會再降息一次，不過提交預測的 19 位官員之間分歧極大。費城Fed前任總裁哈克（Patrick Harker）說，Fed正進入微調模式，可能希望以更緩慢的節奏進行後續的調降。

他說：「你不知道目的地在哪裡，可不想一頭撞牆。」