3種泡沫都在初步階段 AI股2026年可望繼續漲

專家表示，AI泡沫遲早會形成，也終究會爆裂，但預料2026年AI股仍可望在泡沫疑慮下持續上漲。(路透)

從華爾街交易員到散戶投資人，2025年爭辯最激烈的問題是：我們現在正陷入人工智慧（AI ）泡沫之中嗎？專家表示，泡沫遲早會形成，也終究會爆裂，但預料2026年AI股仍可望在泡沫疑慮下持續上漲。

專門研究投資大趨勢的Citrine Research創辦人范吉倫認為，即使現在沒有「AI泡沫」，將來也會遇到。他說：「請舉例說，過去300年來，真正改造世界的科技，從鐵路、蒸汽機、無線電、飛機到網際網路，哪一種沒有導致資產泡沫？一旦資本湧入人盡皆知會掀起變革的科技，終究會造成泡沫。」

但所謂的「AI泡沫」2026年應該還不會爆。

德意志銀行研究部門主題策略師考克斯認為，「AI泡沫」的說法可能誤導人。

他說：「試圖用一個泡沫概念把什麼都混為一談，是誤導人的說法。因為就估值、投資和技術而論，至少有三個泡沫值得討論。每一個都有證據顯示正在膨脹，未來某時可能形成泡沫，再到某時可能爆裂。但就此刻來說，那種過程似乎仍在初期階段。」

估值

2022年11月ChatGPT 推出後，過去三年來AI相關公司股價漲勢凌厲，估值顯然已進入泡沫領域。截至12月中，晨星「全球次世代AI指數」2025年已躍漲40%，漲幅是那斯達克綜合指數的兩倍。AI晶片霸主輝達（Nvidia）成為史上第一家市值衝上5兆美元的企業（市值現已減至約4.5兆美元）。

但只因估值高，不表示AI股就即將泡沫化，可能要到數年後才會真正爆破。在經濟穩健成長、勞力成本高昂下，各行各業積極推動自動化，驅動AI基礎設施需求，正是這樣的總經基本面因素支撐相關概念股漲勢。只是AI股漲得太急太猛，讓眾多投資人對泡沫戒慎恐懼。

投資

科技巨人競相投入AI軍備競賽，已帶動資料中心投資狂潮。根據彭博資料，包括微軟和Meta在內的大型科技公司，已同意在未來數年總計斥資約5,000億美元租用資料中心。光是甲骨文 （Oracle），就已承諾投入2,480億美元，導致甲骨文股價本月在債務疑慮下重挫。

不過，觀察家指出，投資布建資料中心最積極的「七大巨頭」科技公司，有的是現金流可支應，無需背負巨債。

晨星分析師柯雷洛也未見到重大警訊。他認為，AI基礎建設面臨一些潛在的挑戰，有助於防止業者擴張太快。他解釋，驅動先進AI模型所需的晶片成本高昂，而且汰舊換新速度飛快，可望阻止企業花太多錢購買不需要的算力。電力供應緊繃，也可能減緩AI基礎建設速度。

柯雷洛說：「我們認為，目前為止並無AI泡沫，2026年也不太可能形成泡沫。我們看到的是，AI仍供不應求，超大規模雲端業者（hyperscaler）資本支出計畫仍在擴增，而整個AI供應鏈也盡一切所能滿足日增的需求。」

技術

若有一家公司能凸顯市場對AI瘋狂的熱情和深深的疑慮，非OpenAI莫屬。ChatGPT已擁有大約8億個活躍用戶，但只有一小部分是付費客戶。執行長奧特曼表示，OpenAI今年底可達到年化營收200億美元，但該公司已承諾在未來八年投資1.4兆美元興建資料中心。儘管收入和支出不成比例，這家AI新創公司募資所向披靡，使估值已衝上8,300億美元，市場還盛傳2027年將首次公開發行股票（IPO）。

然而，競爭愈來愈激烈。Google上月推出的Gemini 3，最近在效能基準測試上超越ChatGPT。

開放原始碼AI模型也來勢洶洶，例如中國大陸新創DeepSeek和阿里巴巴的Qwen，正吸引一新創公司。

范吉倫認為，有足夠空間包容多種AI模型。而且，將AI驅動的工具整合至日常商業營運的過程，現在看似緩慢，但情況可能迅速改觀。

他說：「科技進步呈指數型成長，而人類採用科技則呈線性成長。」

范吉倫預期，2026年AI將開始取代從事某些工作的人員，AI提升效率的受益者將擴及矽谷以外的企業。

到明年此時，或許眾人會思考一個新問題：究竟AI泡沫會脹到多大？